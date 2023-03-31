Выбираем огурцы, которые не горчат: пять сортов, чтобы вырастить в этом году

Весной начинается сезон огородничества и садоводства. Многие заранее покупают семена овощей, чтобы можно было вовремя посеять. В частности, пытаются подыскать сорта огурцов, которые не горчат. Читайте пять из них в материале ТСН.ua.

Если вы хотите, чтобы на грядке выросли огурцы, которые не будут горчить, зато дадут большой урожай, стоит обратить внимание на пять сортов.

Лазурит

Раннеспелый высокоурожайный сорт огурцов, который относят к корнишонному типу. Плоды небольшие – длина составляет 8-10 см. Кожа темно-зеленая, имеет острые шипы. На вкус мякоть сладкая, без горечи. Огурцы Лазурит хрустящие. Выращивать их можно как в открытом грунте, так и в теплице.

Альгамбра

Еще один раннеспелый сорт огурцов, отличающийся высокой урожайностью и стойкостью к болезням. Плоды темно-зеленые средней длины (10-12 см), поэтому этот сорт считают идеальным для консервирования. Эти огурцы не горчат, их можно смело употреблять в свежем виде. Мякоть бело-зеленая, сочная и хрустящая. В любых условиях выращивания, Альгамбра не будет горчить.

Родос

Относится к раннеспелым гибридам. Сорт высокоурожайный, устойчив к болезням. Плоды цилиндрической формы, длиной 10-12 см, зелёного цвета с белыми шипами. Это хрустящие, сочные и совсем не горькие огурцы, подходящие для выращивания в теплице или в открытом грунте.

Мамой

Еще один гибридный сорт раннего созревания. Его относят к корнишонному типу. Плоды небольшие (длина в среднем 8-10 см), имеют тонкую зеленую кожуру и белые шипы. Главная особенность сорта Мамай в том, что урожай устойчив к основным болезням и вредителям. Можно выращивать не только в теплице, но и в открытом грунте.

Сюзанна

Среди огородников этот сорт огурцов самый популярный. Относят его к гибридным. Он имеет несколько основных преимуществ: высокая урожайность, стойкость к вредителям и болезням. Плоды цилиндрической формы, длиной 12-15 см и диаметром 3-4 см. Кожа имеет темно-зеленую окраску и белые шипы. Мякоть хрустящая, сочная, не горчит.

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