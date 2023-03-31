Обираємо огірки, які не гірчать: п'ять сортів, щоб виростити цього року

Навесні розпочинається сезон городництва та садівництва. Багато хто заздалегідь купує насіння овочів, щоб можна було вчасно посіяти. Зокрема, намагаються підшукати сорти огірків, які не гірчать. Читайте про п'ять з них в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви хочете, щоб на грядці виросли огірки, які не будуть гірчити, зате дадуть великий урожай, варто звернути увагу на такі п'ять сортів.

Лазурит

Ранньостиглий високоврожайний сорт огірків, який відносять до корнішонного типу. Плоди невеликі — довжина становить 8-10 см. Шкірка темно-зелена, має гострі шипи. На смак м'якуш солодкий, без гіркоти. Огірки Лазурит хрумкі. Вирощувати їх можна як у відкритому ґрунті, так і в теплиці.

Альгамбра

Ще один ранньостиглий сорт огірків, який відрізняється високою врожайністю та стійкістю до хвороб. Плоди темно-зелені, середньої довжини (10-12 см), тому цей сорт вважають ідеальним для консервування. Ці огірки не гірчать, їх можна сміливо вживати у свіжому вигляді. М'якуш біло-зелений, соковитий і хрумкий. За будь-яких умов вирощування, Альгамбра не буде гірчити.

Родос

Відноситься до ранньостиглих гібридів. Сорт високоврожайний, стійкий до хвороб. Плоди циліндричної форми, довжиною 10-12 см, зеленого кольору з білими шипами. Це хрусткі, соковиті і зовсім не гіркі огірки, які підходять для вирощування в теплиці чи у відкритому ґрунті.

Мамай

Ще один гібридний сорт раннього дозрівання. Його відносять до корнішонного типу. Плоди невеликі (довжина в середньому 8-10 см), мають тонку зелену шкірку і білі шипи. Головна особливість сорту Мамай в тому, що врожай стійкий до основних хвороб та шкідників. Можна вирощувати не лише в теплиці, але й у відкритому ґрунті.

Сюзанна

Серед городників цей сорт огірків є найпопулярнішим. Відносять його до гібридних. Він має декілька основних переваг: висока врожайність, стійкість до шкідників та хвороб. Плоди циліндричної форми, довжиною 12-15 см та діаметром 3-4 см. Шкірка має темно-зелене забарвлення і білі шипи. М'якоть хрумка, соковита, не гірчить.

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