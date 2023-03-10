Запам'ятайте ці три назви: найсолодші сорти моркви

Звичайно, солодкість моркви залежить від того, чи правильно її поливають і підживлюють, який ґрунт для висаджування вибирають. Але також можна обрати сорт, який буде солодшим за інші. Читайте в матеріалі ТСН.ua про те, яке насіння моркви найкраще вибирати, якщо ви хочете солодкий урожай.

Про найсолодші сорти моркви пишуть у Telegram-каналі Дача. Сад і город. Саме вони найкраще підходять для соків і супів, адже відрізняються відмінними смаковими властивостями.

Три найсолодші сорти моркви

Дитяча солодка — сорт відрізняється середньою врожайністю, підвищеним вмістом цукру. Можна отримати плоди довжиною до 20 см класичного помаранчевого кольору. Серцевина найчастіше м'яка й ніжна, сорт підходить для вживання у свіжому вигляді. Маестро F-1 — ранній гібрид, який підходить для більшості кліматичних зон. Плоди відрізняються класичною циліндричною формою. Головна відмінність у тому, що сорт практично ніколи не хворіє, а тому дає чудовий урожай. Імператор — пізній сорт, який відрізняється багатим смаком і довгим періодом зберігання. Серцевина ніжна та м'яка, доволі ароматна. За правильного зберігання може лежати до 9-ти місяців. Не тріскає і не гниє навіть за високої вологості в приміщенні.

Правила вирощування моркви

Для того, щоб отримати багато моркви, її треба висіювати поруч із цибулею — це допоможе відлякувати шкідників. Сіють її міжряддям 25-30 см, з глибиною загортання до 3 см.

До лунки спочатку наливають воду, сіють замочене заздалегідь насіння, загортають ґрунтом, а потім ущільнюють.

Для ранніх пагонів фахівці радять замочувати насіння у воді кімнатної температури на 2 дні. Після того, як воно почало "прокльовуватися", можна розпочинати висіювання. Не забудьте перед цим просушити насіння. Якщо немає можливості одразу висіяти, можна ненадовго покласти насіння до холодильника.

Коли з'явилися два-три справжні паростки, загущені посіви потрібно прорідити для отримання відстані 4-5 см. Якщо рясних дощів немає, треба регулярно поливати моркву.

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