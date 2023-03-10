Запомните эти три названия: самые сладкие сорта моркови

Конечно, сладость моркови зависит от того, правильно ли ее поливают и подкармливают, какую почву для высадки выбирают. Но также можно выбрать сорт, который будет слаще других. Читайте в материале ТСН.ua о том, какие семена моркови лучше выбирать, если вы хотите сладкий урожай.

О самых сладких сортах моркови пишут в Telegram-канале Дача. Сад и огород. Именно они лучше подходят для соков и супов, ведь отличаются отличными вкусовыми свойствами.

Три самых сладких сорта моркови

Детская сладкая – сорт отличается средней урожайностью, повышенным содержанием сахара. Можно получить плоды длиной до 20 см классического оранжевого цвета. Сердцевина чаще мягкая и нежная, сорт подходит для употребления в свежем виде. Маэстро F-1 – ранний гибрид, который подходит для большинства климатических зон. Плоды отличаются классической цилиндрической формой. Главное отличие в том, что сорт практически никогда не болеет, а потому дает отличный урожай. Император – поздний сорт, отличающийся богатым вкусом и долгим периодом хранения. Сердцевина нежная и мягкая, достаточно ароматная. При правильном хранении может лежать до 9 месяцев. Не трескается и не гниет даже при высокой влажности в помещении.

Правила выращивания моркови

Для того чтобы получить много моркови, ее следует высеивать рядом с луком – это поможет отпугнуть вредителей. Сеют ее междурядьем 25-30 см, с глубиной заделки до 3 см.

В лунку сначала наливают воду, сеют промоченную заранее семена, заворачивают грунтом, а затем уплотняют.

Для ранней всходов специалисты советуют замачивать семена в воде комнатной температуры на 2 дня. После того, как оно начало "проклевываться", можно приступать к высеву. Не забудьте перед этим просушить семена. Если нет возможности сразу высеять, можно ненадолго положить семена в холодильник.

Когда появилось два-три настоящих побега, загущенные посевы нужно проредить для получения расстояния 4-5 см. Если обильных дождей нет, следует регулярно поливать морковь.

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