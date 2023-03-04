Не только известью: чем белить деревья весной

Побелку деревьев традиционно проводят весной. Она помогает оградить их от древесных вредителей и солнечных ожогов. Чем белить деревья и когда это делать читайте в материале ТСН.ua.

Весной многие садоводы начинают белить деревья. Однозначного мнения о пользе этой процедуры нет. Некоторые считают, что она бесполезна, а другие все еще убеждены — побелка поможет защитить деревья весной от солнечных ожогов, перепада температур и вредителей.

Когда белить деревья весной? Если вы все-таки решили провести такую процедуру, лучше начинать в начале марта. Но дождитесь, чтобы снег полностью расстаял. Также выбирайте дни, когда не будет дождь.

Побелка деревом известью – самый простой вариант

Самую гашеную известь считают самой популярной основой для побелки. Она помогает защитить ствол дерева от перепада температуры, микробов и прямых солнечных лучей. Однако после осадков известь быстро смывается и это достаточно серьезный недостаток. Кроме того, известь лучше не использовать на молодых деревьях, ведь она может быть для них слишком едкой.

Как приготовить побелку из извести: в 10 л воды добавьте 3 кг гашеной извести, тщательно размешайте, чтобы не было комочков. Также можно добавить 300 г медного купороса для профилактики грибковых заболеваний. Если добавляете медный купорос, извести нужно меньше – примерно 2,5 кг.

Добавьте в известь клей

Если добавить казеиновый клей, побелка из извести не будет смываться во время осадков. Для этого нужно смешать 1,5 кг гашеной извести с половиной ведра воды, добавить 50 г казеинового клея и тщательно размешать.

Побелка с помощью мела

Такой вариант побелки подойдет даже молодым деревцам. А еще мел отлично защищает от солнечных лучей.

Как приготовить побелку из мела: на 10 литров воды нужно взять 3 кг мела. Сначала мел просеивают через мелкое сито, а уже тогда размешивают в жидкости до консистенции густой сметаны. Чтобы смесь не смылась после первого дождя, к ней лучше добавить казеиновый клей.

Белая глина

Она водостойкая, поэтому не смоется с первыми дождями, а также отлично защищает деревья от морозов. Белую глину обычно добавляют в меловой раствор. После этого он становится вязким и тягучим.

Как приготовить такой вариант побелки: возьмите 8 литров воды, добавьте 2,5 кг мела и 400 г белой порошковой глины. Тщательно размешайте.

Навоз как вариант побелки

Навоз добавляют садоводы в побелку для того, чтобы дополнительно подкормить деревья, оградить их от болезней. Также он делает консистенцию более вязкой. Такую смесь советуют производить для раненых деревьев.

Как ее делать: на 8 литров воды добавляется 2,5 кг гашеной извести, 300 г медного купороса, 1 кг глины в виде порошка и 2 кг свежего навоза. Смесь нужно аккуратно размешать до однородности.

Акриловая краска

Это современный вариант побелки, отличающийся простотой приготовления. Ведь добавлять к акриловой краске ничего не нужно – ее просто наносят на ствол дерева. Краска не смывается даже во время затяжных дождей, содержит питательные вещества, а также защищает от ожогов. Еще одним преимуществом является то, что дерево под краской может дышать.

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