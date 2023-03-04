Не лише вапном: чим білити дерева навесні

Побілення дерев традиційно проводять навесні. Воно допомагає захистити їх від деревних шкідників та сонячних опіків. Чим білити дерева і коли це робити — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Навесні багато садівників починає білити дерева. Однозначної думки щодо користі цієї процедури немає. Дехто вважає, що вона марна, а інші все ще переконані — побілення допоможе захистити дерева навесні від сонячних опіків, перепаду температур та шкідників.

Коли білити дерева навесні? Якщо ви все ж вирішили провести таку процедуру, краще починати на початку березня. Але дочекайтеся, щоб сніг повністю зійшов. Також вибирайте дні, коли не дощитиме.

Побілення дерев вапном — найпростіший варіант

Саме гашене вапно вважають найпопулярнішою основою для побілення. Воно допомагає захистити стовбур дерева від перепаду температури, мікробів і прямих сонячних променів. Однак після опадів вапно швидко змивається і це досить серйозний недолік. Крім того, вапно краще не використовувати на молодих деревах, адже воно може бути для них надто їдким.

Як приготувати побілення з вапна: в 10 л води додайте 3 кг гашеного вапна, ретельно розмішайте, щоб не було грудочок. Також можна додати 300 г мідного купоросу для проведення профілактики грибкових захворювань. Якщо додаєте мідний купорос, вапна потрібно менше — приблизно 2,5 кг.

Додайте у вапно клей

Якщо додати казеїновий клей, побілення з вапна не буде змиватися під час опадів. Для цього потрібно змішати 1,5 кг гашеного вапна з половиною відра води, додати 50 г казеїнового клею і ретельно розмішати.

Побілення за допомогою крейди

Такий варіант побілення підійде навіть молодим деревцям. А ще крейда чудово захищає від сонячних променів.

Як приготувати побілення з крейди: на 10 літрів води потрібно взяти 3 кг крейди. Спочатку крейду просіюють через дрібне сито, а вже тодірозмішують у рідині до консистенції густої сметани. Щоб суміш не змилася після першого ж дощу, до неї краще додати казеїновий клей.

Біла глина

Вона водостійка, тому не змиється з першими дощами, а також чудово захищає дерева від морозів. Білу глину зазвичай додають до крейдяного розчину. Після цього він стає в'язким і тягучим.

Як приготувати такий варіант побілення: візьміть 8 літрів води, додайте 2,5 кг крейди і 400 г порошкової білої глини. Ретельно розмішайте.

Гній як варіант побілення

Гній додають садівники у побілення для того, щоб додатково підгодувати дерева, захистити їх від хвороб. Також він робить консистенцію більш в'язкою. Таку суміш радять виготовляти для поранених дерев.

Як її робити: на 8 літрів води додається 2,5 кг гашеного вапна, 300 г мідного купоросу, 1 кг глини у вигляді порошку і 2 кг свіжого гною. Суміш потрібно акуратно розмішати до однорідності.

Акрилова фарба

Це сучасний варіант побілення, який відрізняється простотою приготування. Адже додавати до акрилової фарби нічого не потрібно — її просто наносять на стовбур дерева. Фарба не змивається навіть під час затяжних дощів, містить поживні речовини, а також захищає від опіків. Ще однією перевагою є те, що дерево під фарбою може "дихати".

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