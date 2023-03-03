Додайте всього дві ложки в ґрунт: розсада швидко піде в ріст

Багато хто вирощує розсаду самостійно на підвіконнях. Найчастіше для перцю, томатів, огірків та іншої городини використовують вже готову торфяну суміш з магазину. Але її однаково треба підживлювати, щоб розсада краще росла. З цим вам допоможе копійчаний засіб. Який саме — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Більшість городників віддають перевагу землі, яку можна придбати в спеціалізованих магазинах. Виробники такого ґрунту вже обробили його від шкідників чи хвороб. Деякі також додають невелику кількість мінеральних речовин.

Якщо ж ви вирішили використовувати землю з городу, їй необхідно більше уваги. Насамперед вона потребує доповнення корисними речовинами та знезараження.

Зазвичай у магазинах для розсади пропонують верховий торф. Ним можна заповнювати ємності для вирощування. Але поживних речовин у ньому майже немає, тому потрібно буде всерйоз поміркувати над тим, як підживити розсаду.

Підживлення розсади для активного зростання: копійчаний засіб

Якщо потрібно пришвидшити зростання розсади і зробити її міцною, вам допоможе картопляний крохмал. Сам крохмал розсаді не потрібен, тому що в ньому нема нічого, крім вуглеводів. Ним живляться мікроорганізми, які живуть у ґрунті та допомагають рослинам розвиватися.

Як результат, насіння краще проростатиме, розвиток кореневої системи прискориться, а сама розсада зможе отримати більше поживних речовин із ґрунту.

Як правильно підживлювати

На 10 літрів ґрунту візьміть 2 столові ложки з гіркою картопляного крохмалю. Ретельно перемішайте, а перш ніж посіяти насіння, додатково полийте землю. Поливати також потрібно перед пікіруванням рослин.

Цікаво, що таке добриво чудово підходить і для кімнатних рослин, особливо під час їх пересаджування.

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