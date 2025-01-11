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Український історик задонатив понад пів мільйона на армію

Український історик задонатив понад пів мільйона на армію

Український історик Ярослав Грицак / Фото: Facebook/Повернись живим

У благодійному фонді подякували професору Грицаку за довіру та підтримку.

Відомий український історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак пожертвував премію за свою книгу, а також частину гонорарів за неї та за публічні виступи на поточні потреби армії. Загальна сума донатів склала 562 379 грн.

Про це повідомили у фонді “Повернись живим”, куди надійшли пожертви.

У повідомленні нагадали, що наприкінці 2024 року професор Грицак зі своєю книгою “Подолати минуле: глобальна історія України” став лауреатом премії польскої фундації ім. Юзефа Тішнера.

“Усю фінансову винагороду в розмірі 50 000 злотих він вирішив вкласти в компетентну допомогу війську. А перед цим історик задонатив ще 100 000 гривень з гонорарів за книгу та публічні виступи”, - йдеться у повідомленні.

У благодійному фонді подякували професору Грицаку за довіру та підтримку.

Нагадаємо, раніше історик Ярослав Грицак заявив, що Росія стала загрозою, яка може довести світ до апокаліпсису, і назвав спосіб цьому запобігти.

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