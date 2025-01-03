Українцям вимкнуть мережі 3G-інтернету 2025 року: в чому причина

Українські мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі вже цього року. Це необхідно для того, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші і кращі послуги.

Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

"НКЕК прагне забезпечити справедливе ставлення до клієнтів під час цього процесу, тому пересвідчилася, що мобільні оператори забезпечуватимуть максимальне інформування та вигідні пропозиції для абонентів під час переходу з 3G на 4G", – йдеться в повідомленні.

За інформацією НКЕК, якщо телефон уже підтримує 4G, жодних дій не потрібно. Якщо ж смартфон не підтримує 4G/LTE, у НКЕК рядять розглянути "можливість заміни пристрою на сучасніший", адже це дозволить користувачеві залишатися на зв’язку та користуватися мобільним інтернетом без обмежень.

В комісії також запевнили, що вимкнення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги.

Нагадаємо, глобальний оператор цифрових комунікацій VEON, якому належить український мобільний оператор "Київстар", активізує співпрацю з японською компанією Rakuten, що дозволить розвинути в Україні технології для запровадження 5G зв'язку вже від 2025 року.

Читайте також: