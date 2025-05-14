Євросоюз ухвалив 17 пакет санкцій проти Росії — ЗМІ

Санкції проти Росії

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ЄС схвалив черговий пакет санкцій проти Росії. Також погоджені додаткові заходи.

Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

“Посли щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій щодо РФ”, — зазначив він.

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Крім цього, схвалено додаткові санкції проти РФ за порушення прав людини, гібридну війну та розповсюдження хімічної зброї.

Росію закликали погодитися на перемир’я

Як зазначалося раніше, Німеччина заявила, що вимагатиме посилити санкції проти Росії, якщо до кінця поточного тижня не буде прогресу у питання врегулювання війни в Україні.

Мерц наголосив, що Росія повинна «заявити про свою готовність до безумовного 30-денного припинення вогню».

В іншому разі уряд Німеччини «наполягатиме на суттєвому посиленні санкцій» на рівні ЄС. Зокрема, йдеться про можливі обмеження в енергетичному та фінансовому секторах.

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Ми вже писали про те, що Німеччина висунула Росії ультиматум: якщо вона не забезпечить припинення вогню з 12 травня, будуть запроваджені жорсткіші санкції. Його підтримали інші країни ЄС, зокрема Франція. Президент Країни Еммануель Макрон заявив: РФ має час до вечора.