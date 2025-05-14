Як зрозуміти чи ваш кіт психопат: науковці створили тест, який дає відповідь

Пухнастий — не завжди безневинний: британські вчені дослідили, чи можуть коти бути психопатами / © Associated Press

Реклама

У Британії науковці розробили унікальну анкету для оцінки характеру домашніх котів. Тест отримав назву CAT-Tri+ і дозволяє виміряти рівень психопатичних рис у тварин. Він базується на адаптації тріархічної моделі психопатії, яка включає такі риси, як сміливість, підлість і розгальмованість.

Про це повідомляє T4 із посиланням на дослідження Ліверпульського університету.

Онлайн-опитування містить 46 питань, де власники мають оцінити поведінку свого кота — зокрема його реакцію на небезпеку, соціальні навички, агресію, потребу у стимуляції та дотримання правил. Як пояснила психологиня Ребекка Еванс, один з авторів дослідження, навіть її власний кіт Гамбол набрав високі бали за шкалою розгальмованості — він галасливий, збудливий і потребує постійної уваги.

Реклама

«Нашою метою було допомогти людям краще зрозуміти своїх улюбленців. Якщо власники розумітимуть психотип свого кота, вони зможуть покращити середовище, в якому той живе», — каже Еванс.

Тест також дозволяє виявити небажану поведінку, яка може стати причиною конфліктів або навіть призвести до того, що тварину віддадуть до притулку. Дослідники проаналізували стосунки понад 2000 власників зі своїми котами та виявили, що висока недружелюбність не завжди означає погані взаємини — іноді вона супроводжується глибшим зв’язком.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому кішка будить вас на світанку і як це зупинити.