Как понять, что ваш кот психопат: ученые создали тест, который дает ответ

Пушистый — не всегда невинный: британские ученые исследовали, могут ли кошки быть психопатами / © Associated Press

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В Британии ученые разработали уникальную анкету для оценки характера домашних кошек. Тест получил название CAT-Tri+ и позволяет измерить уровень психопатических черт у животных. Он базируется на адаптации триархической модели психопатии, включающей такие черты, как смелость, подлость и расторможенность.

Об этом сообщает T4 со ссылкой на исследование Ливерпульского университета.

Онлайн-опрос содержит 46 вопросов, где владельцы должны оценить поведение своего кота — в частности его реакцию на опасность, социальные навыки, агрессию, потребность в стимуляции и соблюдение правил. и нуждается в постоянном внимании.

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«Нашей целью было помочь людям лучше понять своих любимцев. Если владельцы будут понимать психотип своего кота, они смогут улучшить среду, в которой она живет», — говорит Эванс.

Тест также позволяет выявить нежелательное поведение, которое может стать причиной конфликтов или даже привести к тому, что животное будет отдано в приют. Исследователи проанализировали отношения более 2000 владельцев со своими котами и обнаружили, что высокая недружелюбие не всегда означает плохие отношения — иногда она сопровождается более глубокой связью.

Напомним, раньше мы писали, почему кошка будит вас на рассвете и как это остановить.