Зустріч Зеленського та Путіна: що відомо напередодні переговорів у Стамбулі

У Стамбулі можуть зустрітися президенти трьох країн / © ТСН.ua

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У четвер, 15 травня, у Стамбулі планується зустріч президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Ця зустріч може стати першою за шість років — від часу їхньої останньої особистої розмови в рамках Нормандського формату 2019 року.

Переговори відбуватимуться за посередництва Туреччини, яка вже доводила свою здатність організовувати діалог між сторонами, які воюють, саме в Стамбулі в березні 2022 року.

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ТСН.ua зібрав 10 заяв і фактів за ніч до переговорів Зеленського й Путіна, якщо той приїде.

Перша зустріч за шість років

Зеленський очікує, чи приїде російський президент особисто на перемовини у Стамбулі, заплановані на четвер.

Як повідомило джерело Reuters: «Усе залежатиме від того, побоїться Путін приїхати до Стамбула чи ні».

Зеленський раніше закликав Путіна особисто приєднатися до перемовин, які могли б стати першою зустріччю лідерів двох країн від грудня 2019 року.

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2022-го Стамбул уже був місцем для переговорів. Зараз ключове питання — готовність сторін до перемир’я. Україна відстоюватиме свою позицію щодо 30-денного припинення вогню.

Війна виснажує обидві сторони

Володимир Зеленський заявив, що готовий прилетіти до Стамбула, якщо Путін також туди прибуде.

Також він наголосив на тому, що очільник РФ боїться прямих переговорів.

А ще Зеленський заявив, що якщо Путін не приїде, це буде його поразкою. Він також сказав, що ніхто не знає, скільки ще триватиме війна, але це не буде 10 років, бо Україна не витримає.

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«Це дорого коштує для всіх, і не тільки для друзів, але й для ворогів», — сказав Зеленський.

Росія не хоче закінчувати війну

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що відмова Путіна від участі в переговорах у Туреччині стане однозначним доказом небажання РФ припинити війну, що вимагатиме посилення санкцій і військової підтримки України від міжнародної спільноти.

«Вважаю, що якщо Володимир Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин», — сказав очільник Офісу президента.

Туреччина виступає посередником

Туреччина виступає за припинення вогню в Україні та встановлення справедливого миру.

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Президент Ердоган під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що Анкара виступає за всеосяжне припинення вогню між РФ та Україною, повідомляє агентство «Анадолу».

Глава держави також наголосив, що було б неприпустимим “втратити можливість для встановлення миру».

Він також наголосив, що НАТО не має бути учасником конфлікту. Раніше Ердоган обговорив ці питання з Зеленським і Путіним.

Своєю чергою генсек НАТО Марк Рютте підкреслив важливу роль Туреччини як посередника в потенційному мирному процесі.

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«І Туреччина тут відіграє велику роль», — підкреслив він.

Окрім того, він вважає, що найближчі два тижні можуть стати вирішальними для мирного врегулювання війни в Україні.

Хто візьме участь у переговорах

Як зазначалося вище, президент України буде на переговорах у Стамбулі.

Серед учасників зустрічі також будуть представники американської сторони: держсекретар Марко Рубіо, спеціальні посланці Стів Віткофф і Кіт Келлог.

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Однак сам Віткофф заявив, що він і держсекретар вирушать до Стамбула у п’ятницю, хоча переговори з РФ раніше анонсувалися на четвер, 15 травня, передає Clash Report. Наразі невідомо, чому спецпосланці вирушать на перемовини пізніше.

Варто зауважити, що до переговорів у разі потреби може долучитися президент США Дональд Трамп, який перебуває з візитом на Близькому Сході.

Наразі також відомо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже прибув до Туреччини, де зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Путін уникає особистої участі

У Москві не надали чіткої відповіді щодо того, чи прилетить до Стамбула Путін. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що склад російської делегації на переговори у Стамбулі буде озвучений, коли надійде вказівка від диктатора Володимира Путіна.

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Тим часом у ЗМІ просочилася інформація, хто ж може прилетіти на переговори до Стамбула, це:

очільник МЗС Сергій Лавров;

помічник кремлівського очільника Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Пізніше в росЗМІ з’явилася інформація, що Лавров не приїде до Туреччини.

Своєю чергою прокремлівський аналітик Сергій Марков визнає низькі шанси на прямі переговори Путіна з Зеленським, пов’язуючи можливість участі російського президента з позицією Дональда Трампа та його готовністю контролювати дії української сторони.

У Києві раніше наголошували: важливо, щоб участь у переговорах брав саме Путін, адже рішення про зупинення війни може ухвалити лише він. Його відсутність може означати страх провалу або неготовність до реальних поступок.

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Головна дипломатка ЄС Кая Каллас також припускає, що кремлівський очільник може просто побоятися зустрітися з Зеленським.

Ключові питання переговорів

Президент України в інтерв’ю виданню Liberation заявив, що в разі зустрічі з диктатором Путіним говоритиме про повне припинення вогню та обмін усіх полонених.

Зеленський також зауважив, що зустріч з Путіним має завершитися конкретним результатом — наприклад, повним припиненням вогню або обміном полонених.

Він підкреслив, що без посередників (як США) домовленості неможливі, оскільки взаємної довіри між Україною та РФ немає. Присутність Трампа, на його думку, могла б спонукати Путіна до участі.

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Своєю чергою помічник Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков повідомив, мовляв, Москва планує обговорити політичні й технічні питання.

Тим часом видання The Times зазначає, що під час потенційних переговорів між Зеленським і Путіним Москва вимагатиме:

«усунення першопричин конфлікту»;

«гарантій безпеки для Росії»;

РФ хоче отримати території, які ще навіть не контролює (згідно з заявою віцепрезидента США Джея Ді Венса).

Як підкреслює The Times, Кремль не змінює свою позицію — мир лише за умови капітуляції України.

Санкції проти РФ

Для того, щоб посилити тиск на Москву перед можливими мирними переговорами в Стамбулі, 14 травня, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Запровадити їх зможуть уже наступного тижня.

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Під обмеження потраплять майже дві сотні танкерів «тіньового флоту» Росії та три десятки компаній, причетних до обходу санкцій.

Окрім цього, посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Також 17 пакет санкцій включає заборону віз і замороження активів російських чиновників.

Навіть проросійські Угорщина та Словаччина підтримали санкції, оскільки вважають їх «відносно слабкими», пише Euractiv.

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Наслідки для Росії в разі відмови від перемир’я

Президент України попередив, що в разі неявки Путіна на мирні переговори в Стамбулі західні партнери мають вжити рішучих заходів.

Зеленський окремо підкреслив, що нові обмеження мають запроваджуватися не за вже вчинені акти агресії, а за фактичну відмову від мирного процесу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявив, що Берлін вимагатиме посилення санкцій проти РФ, якщо до кінця тижня не буде прогресу в мирних зусиллях.

Однак за даними Bloomberg, європейські лідери можуть дочекатися результату потенційної зустрічі Зеленського й Путіна в Туреччині перед тим, як звертатися до США щодо нових жорстких санкцій.

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Водночас Швеція і Литва вже закликали до 18-го пакету після ігнорування Росією ультиматуму ЄС про 30-денне перемир’я.

Єврокомісар Домбровскіс заявив, що ЄС готовий посилювати тиск, зокрема через обмеження доходів РФ від енергоекспорту.

Трамп сподівається на позитивний результат переговорів

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що «невпинно працював над тим, щоб припинити жахливе кровопролиття між Росією та Україною».

Він назвав переговори в Туреччині «дуже важливими» та сподівається, що вони матимуть непогані результати.

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Після зустрічі з еміром Катару Дональд Трамп заявив, що вже найближчими днями можна очікувати позитивних зрушень у переговорах між Росією та Україною.

«Думаю, сьогодні, завтра або в п’ятницю ми почуємо досить хороші новини», — сказав колишній президент США, не розкриваючи деталей.

Зокрема, раніше американський лідер заявляв, що Вашингтон «завжди» розглядає можливість запровадження вторинних санкцій щодо Російської Федерації.

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