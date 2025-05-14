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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
2 хв

Один із найпопулярніших продуктів допоможе прожити до 100 років

Повітряний попкорн містить багато клітковини, складних вуглеводів і більше поліфенолів, ніж багато овочів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Попкорн

Попкорн / © Pixabay

Попкорн може бути не лише смачною закускою для перегляду фільмів, а й секретом довгого життя.

Про це розповів всесвітньо відомий дослідник «Блакитних зон» (регіонів із найбільшою кількістю довгожителів) Ден Бюттнер в Instagram.

У своєму нещодавньому відео він назвав повітряно-приготований попкорн — найкращою закускою для тих, хто хоче дожити до 100 років.

«Він дуже багатий на клітковину, складні вуглеводи і має більше поліфенолів, ніж багато овочів», — зазначив Бюттнер.

Користь для серця і судин

За інформацією клініки Мейо, вживання цільнозернових продуктів — таких як попкорн, вівсянка або коричневий рис — допомагає знизити артеріальний тиск і рівень «поганого» холестерину, а також зменшує ризик серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету та навіть раку товстої кишки.

Захист від деменції

Крім того, дослідження свідчать, що регулярне споживання цільного зерна — зокрема попкорну — може зменшити ризик розвитку деменції.

Попкорн як помічник у контролі ваги

Попкорн також підтримує здорову вагу, оскільки має низьку калорійність і забезпечує тривале відчуття ситості. А завдяки високому вмісту поліфенолів він допомагає боротися із запаленням та окисним стресом, що є ключовими чинниками старіння та хронічних хвороб.

Готуйте правильно: без олії та зайвого жиру

Важливо пам’ятати: користь для здоров’я має лише попкорн, приготований без олії — у так званий «повітряний» спосіб.
І хоча дехто вважає, що для цього потрібна аерофритюрниця, експерти застерігають: вона може призвести до підгоряння зерен і створити пожежну небезпеку.

Як приготувати повітряний попкорн

Найпростіший спосіб приготувати корисний попкорн — насипати зерна в коричневий паперовий пакет і поставити в мікрохвильову піч на кілька хвилин.
Альтернатива — приготування у каструлі з мінімальною кількістю олії під кришкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про чотири ключові фактори довголіття які допоможуть прожити до 100 років.

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