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- Здоров’я
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Один із найпопулярніших продуктів допоможе прожити до 100 років
Повітряний попкорн містить багато клітковини, складних вуглеводів і більше поліфенолів, ніж багато овочів.
Попкорн може бути не лише смачною закускою для перегляду фільмів, а й секретом довгого життя.
Про це розповів всесвітньо відомий дослідник «Блакитних зон» (регіонів із найбільшою кількістю довгожителів) Ден Бюттнер в Instagram.
У своєму нещодавньому відео він назвав повітряно-приготований попкорн — найкращою закускою для тих, хто хоче дожити до 100 років.
«Він дуже багатий на клітковину, складні вуглеводи і має більше поліфенолів, ніж багато овочів», — зазначив Бюттнер.
Користь для серця і судин
За інформацією клініки Мейо, вживання цільнозернових продуктів — таких як попкорн, вівсянка або коричневий рис — допомагає знизити артеріальний тиск і рівень «поганого» холестерину, а також зменшує ризик серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету та навіть раку товстої кишки.
Захист від деменції
Крім того, дослідження свідчать, що регулярне споживання цільного зерна — зокрема попкорну — може зменшити ризик розвитку деменції.
Попкорн як помічник у контролі ваги
Попкорн також підтримує здорову вагу, оскільки має низьку калорійність і забезпечує тривале відчуття ситості. А завдяки високому вмісту поліфенолів він допомагає боротися із запаленням та окисним стресом, що є ключовими чинниками старіння та хронічних хвороб.
Готуйте правильно: без олії та зайвого жиру
Важливо пам’ятати: користь для здоров’я має лише попкорн, приготований без олії — у так званий «повітряний» спосіб.
І хоча дехто вважає, що для цього потрібна аерофритюрниця, експерти застерігають: вона може призвести до підгоряння зерен і створити пожежну небезпеку.
Як приготувати повітряний попкорн
Найпростіший спосіб приготувати корисний попкорн — насипати зерна в коричневий паперовий пакет і поставити в мікрохвильову піч на кілька хвилин.
Альтернатива — приготування у каструлі з мінімальною кількістю олії під кришкою.
Нагадаємо, раніше ми писали про чотири ключові фактори довголіття які допоможуть прожити до 100 років.