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Страшне пророцтво Нострадамуса: що астролог писав про нового Папу Римського
Відомий астролог передбачив занепад католицької церкви та епоху страшних катаклізмів.
Деякі сучасні дослідники, які вивчають та тлумачать пророцтва відомого французького астролога XVI століття Нострадамуса, стверджують, що в одному зі своїх віршів він передбачив, що Папа Римський на ім’я Лев очолить католицьку церкву в її останні дні та правитиме до кінця світу, який за іншими пророцтвами можливо наступить вже 2027 року.
Про це пише The Times of India.
Пророцтва Нострадамуса написані у формі коротких віршів, катренів, які сповнені натяків, метафор та алегорій. Їхнє тлумачення також ускладнює архаїчна мова, тому не можна зі стовідсотковою впевненістю сказати, який саме зміст вклав у свої пророцтва астролог.
Одне з таких пророцтв, яке нібито вказує на падіння папського престолу у Ватикані, звучить так:
«Великий лев на троні в останню епоху
Правитиме світом, охопленим вогнем і потопом.
Земля здригнеться під ногами людей,
І стара віра звернеться в прах»
Деякі інтерпретатори пророцтв Нострадамуса заявляють, що в цьому катрені йдеться про нового Папу Римського Лева, якому випало очолити католицьку церкву в епоху глобальних потрясінь.
«Ця інтерпретація набирає чинності з огляду на нинішню ситуацію у світі, позначену зміною клімату, політичною нестабільністю і технологічними зрушеннями», — зазначає видання.
Це пророцтво дивним чином перегукується з так званим «Пророцтвом пап» — середньовічним текстом нібито авторства ірландського архієпископа XII століття святого Малахії.
«Це пророцтво перераховує 112 майбутніх пап, кожен описаний короткою латинською фразою. Згідно з цим списком, останній папа, відомий як «Петро Римлянин», вестиме церкву через період великих лих, що закінчаться руйнуванням Риму та кінцем світу», — зазначається у статті.
Щодо новообраного Папи Лева XIV, хоча він і не мав ім’я Петро, деякі дослідники стверджують, що його американське походження і символічний вибір імені Лев можуть порівнюватися з цим образом з пророцтва. За цією теорією, саме Папа Лев XIV може бути символічною постаттю, з якою закінчиться епоха католицької церкви та папства.
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