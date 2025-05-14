Страшне пророцтво Нострадамуса: що астролог писав про нового Папу Римського

Нострадамус передбачив падіннякатолицької церкви / © pixabay.com

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Деякі сучасні дослідники, які вивчають та тлумачать пророцтва відомого французького астролога XVI століття Нострадамуса, стверджують, що в одному зі своїх віршів він передбачив, що Папа Римський на ім’я Лев очолить католицьку церкву в її останні дні та правитиме до кінця світу, який за іншими пророцтвами можливо наступить вже 2027 року.

Про це пише The Times of India.

Пророцтва Нострадамуса написані у формі коротких віршів, катренів, які сповнені натяків, метафор та алегорій. Їхнє тлумачення також ускладнює архаїчна мова, тому не можна зі стовідсотковою впевненістю сказати, який саме зміст вклав у свої пророцтва астролог.

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Одне з таких пророцтв, яке нібито вказує на падіння папського престолу у Ватикані, звучить так:

«Великий лев на троні в останню епоху

Правитиме світом, охопленим вогнем і потопом.

Земля здригнеться під ногами людей,

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І стара віра звернеться в прах»

Деякі інтерпретатори пророцтв Нострадамуса заявляють, що в цьому катрені йдеться про нового Папу Римського Лева, якому випало очолити католицьку церкву в епоху глобальних потрясінь.

«Ця інтерпретація набирає чинності з огляду на нинішню ситуацію у світі, позначену зміною клімату, політичною нестабільністю і технологічними зрушеннями», — зазначає видання.

Це пророцтво дивним чином перегукується з так званим «Пророцтвом пап» — середньовічним текстом нібито авторства ірландського архієпископа XII століття святого Малахії.

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«Це пророцтво перераховує 112 майбутніх пап, кожен описаний короткою латинською фразою. Згідно з цим списком, останній папа, відомий як «Петро Римлянин», вестиме церкву через період великих лих, що закінчаться руйнуванням Риму та кінцем світу», — зазначається у статті.

Щодо новообраного Папи Лева XIV, хоча він і не мав ім’я Петро, деякі дослідники стверджують, що його американське походження і символічний вибір імені Лев можуть порівнюватися з цим образом з пророцтва. За цією теорією, саме Папа Лев XIV може бути символічною постаттю, з якою закінчиться епоха католицької церкви та папства.

Нагадаємо, переможниця «Битви екстрасенсів» здивувала передбаченням, чого очікувати від мирних переговорів у Туреччині. Тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що російський диктатор Путін не приїде до Стамбула.