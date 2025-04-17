Довгожителька / © Pixabay

Реклама

Правильне харчування, генетика та здоровий спосіб життя — відомі чинники довголіття. Проте наука звертає увагу й на менш очевидні ознаки, які можуть свідчити про потенційно тривале життя або, навпаки, про ризики для здоров’я. Деякі з них — на перший погляд несподівані, але підтверджені дослідженнями.

Про це пише Medical answers.

Черговість народження

Науковці зафіксували кореляцію між порядком народження дитини та ймовірністю розвитку певних типів онкологічних захворювань. Зокрема, у старших братів і сестер ризик лейкемії або раку яєчок дещо вищий, ніж у середніх чи молодших дітей. Причини досі досліджуються, але статистичний зв’язок простежується.

Реклама

Співвідношення довжини пальців

Нестандартний, але цікавий індикатор довголіття — співвідношення довжини вказівного та безіменного пальців. За даними дослідження за участю 4500 чоловіків віком понад 60 років, у тих, у кого вказівний палець довший за безіменний, ризик розвитку раку передміхурової залози був на 30% нижчим. Ймовірно, це пов’язано з рівнем гормонів у ранньому розвитку.

Сила рукостискання

Міцне рукостискання — це не лише ознака впевненості, а й потенційний індикатор довголіття. Дослідження тривалістю 25 років із понад 6000 учасників показало: люди з найсильнішим рукостисканням рідше мали хронічні захворювання та демонстрували вищу тривалість життя. М’язова сила тісно пов’язана із загальним станом організму.

Облисіння та здоров’я серця

Раптова втрата волосся, особливо в зоні тім’я, може бути сигналом проблем із серцем. Спільне дослідження Гарвардської медичної школи та Бригамської жіночої лікарні показало: чоловіки з ознаками облисіння мають на 36% вищий ризик серцево-судинних захворювань. Це ще один аргумент не ігнорувати зміни у зовнішності.

Релігійна активність

Цікаве спостереження — регулярне відвідування храмів та участь у релігійному житті асоціюється з вищою тривалістю життя. Можливі причини — зниження рівня стресу, соціальна підтримка громади та менш ризикована поведінка. Релігія, як виявилось, може позитивно впливати не лише на духовність, а й на фізичне здоров’я.

Нагадаємо, раніше вчені зробили припущення, чому жінки живуть довше за чоловіків. Різниця потенційно може бути пояснена біологічними особливостями, а також соціальними та культурними факторами.