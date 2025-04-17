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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

Трендові ідеї прикрашання паски: що модно 2025 року

Паска і без декору виглядає святково — змащена яйцем, із традиційними косами чи квітами з тіста.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Як оригінально прикрасити паску: трендові ідеї

Як оригінально прикрасити паску: трендові ідеї / © Pixabay

Традиційна кольорова посипка — улюблена прикраса паски з дитинства, яка ніколи не вийде з моди. Але щороку господині все частіше експериментують із декором і вигадують нестандартні варіанти прикрашання великоднього хліба. Та якщо хочеться додати яскравості — спробуйте оформити здобу цукерками, печивом, горішками або шоколадом.

Про це пише Українська правда.

Популярний і дуже ніжний тренд — біла глазур із білими об’ємними прикрасами. Для цього підійдуть кокосова стружка, маршмелоу, білі шоколадні дропси та навіть їстівне золото.

Щоб композиція не була надто одноманітною — додайте трохи зелені, барвінку або сріблястих намистинок.

Їстівний мох: кольоровий акцент і улюблене дітьми

Яскраво-зелений, пухкий, пористий — їстівний мох виглядає казково і прикрашає будь-яку паску. Його легко зробити вдома:

Інгредієнти:

  • 1 велике яйце;

  • 25 г борошна;

  • 30 г меду;

  • 12 г цукру;

  • 5 г розпушувача;

  • зелений барвник.

Рецепт: Збийте яйце з медом, цукром і барвником. Додайте борошно з розпушувачем, збийте блендером. Розлийте в паперові стаканчики (на третину) та готуйте в мікрохвильовці 40–60 секунд. Дайте охолонути – і мох готовий для декору.

Горіхи, ягоди, фрукти: смачно і красиво

Сушені цитруси, мигдальні пластівці, свіжа лохина, малина чи інжир — не лише смачно, а й надзвичайно естетично. Використовуйте їх як моно-декор або в поєднанні з крихтами шоколаду та горіхами — така паска виглядатиме як із вітрини кондитерської.

Шоколадні гніздечка: мімішна класика

Можна купити готові або спекти самостійно шоколадні гніздечка з печива — вони завжди мило виглядають на пасках.

Інгредієнти для печива-гніздечка:

  • 200 г борошна;

  • 100 г цукрової пудри;

  • 45 г какао;

  • 5 г розпушувача;

  • 70 г вершкового масла;

  • 2 яйця.

Рецепт: Змішайте сухі інгредієнти, додайте масло та яйця, замісіть тісто. Охолодіть і сформуйте кульки, потім натисніть їх через часничницю кругом, щоб отримати гніздо. Випікайте 15 хв при 180°С. У середину — шоколадна паста та цукерки-яєчка.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки яєць прийнято фарбувати на Великдень.

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