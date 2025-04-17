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Трендові ідеї прикрашання паски: що модно 2025 року
Паска і без декору виглядає святково — змащена яйцем, із традиційними косами чи квітами з тіста.
Традиційна кольорова посипка — улюблена прикраса паски з дитинства, яка ніколи не вийде з моди. Але щороку господині все частіше експериментують із декором і вигадують нестандартні варіанти прикрашання великоднього хліба. Та якщо хочеться додати яскравості — спробуйте оформити здобу цукерками, печивом, горішками або шоколадом.
Про це пише Українська правда.
Популярний і дуже ніжний тренд — біла глазур із білими об’ємними прикрасами. Для цього підійдуть кокосова стружка, маршмелоу, білі шоколадні дропси та навіть їстівне золото.
Щоб композиція не була надто одноманітною — додайте трохи зелені, барвінку або сріблястих намистинок.
Їстівний мох: кольоровий акцент і улюблене дітьми
Яскраво-зелений, пухкий, пористий — їстівний мох виглядає казково і прикрашає будь-яку паску. Його легко зробити вдома:
Інгредієнти:
1 велике яйце;
25 г борошна;
30 г меду;
12 г цукру;
5 г розпушувача;
зелений барвник.
Рецепт: Збийте яйце з медом, цукром і барвником. Додайте борошно з розпушувачем, збийте блендером. Розлийте в паперові стаканчики (на третину) та готуйте в мікрохвильовці 40–60 секунд. Дайте охолонути – і мох готовий для декору.
Горіхи, ягоди, фрукти: смачно і красиво
Сушені цитруси, мигдальні пластівці, свіжа лохина, малина чи інжир — не лише смачно, а й надзвичайно естетично. Використовуйте їх як моно-декор або в поєднанні з крихтами шоколаду та горіхами — така паска виглядатиме як із вітрини кондитерської.
Шоколадні гніздечка: мімішна класика
Можна купити готові або спекти самостійно шоколадні гніздечка з печива — вони завжди мило виглядають на пасках.
Інгредієнти для печива-гніздечка:
200 г борошна;
100 г цукрової пудри;
45 г какао;
5 г розпушувача;
70 г вершкового масла;
2 яйця.
Рецепт: Змішайте сухі інгредієнти, додайте масло та яйця, замісіть тісто. Охолодіть і сформуйте кульки, потім натисніть їх через часничницю кругом, щоб отримати гніздо. Випікайте 15 хв при 180°С. У середину — шоколадна паста та цукерки-яєчка.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки яєць прийнято фарбувати на Великдень.