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Трендовые идеи украшения кулича: что модно в 2025 году
Кулич и без декора выглядит празднично — смазанный яйцом, с традиционными косами или цветами из теста.
Традиционная цветная посыпка – любимое украшение пояса с детства, которое никогда не выйдет из моды. Но каждый год хозяйки все чаще экспериментируют с декором и придумывают нестандартные варианты украшения пасхального хлеба. Но если хочется добавить яркости – попробуйте оформить сдобу конфетами, печеньем, орешками или шоколадом.
Об этом пишет Украинская правда.
Популярный и очень нежный тренд – белая глазурь с белыми объемными украшениями. Для этого подойдут кокосовая стружка, маршмелоу, белые шоколадные дропсы и даже съедобное золото.
Чтобы композиция не была слишком однообразной – добавьте немного зелени, барвинка или серебристых бусинок.
Съедобный мох: цветной акцент и любимое детьми
Ярко-зеленый, рыхлый, пористый — съедобный мох выглядит сказочно и украшает любой кулич. Его легко сделать дома:
Ингредиенты:
1 большое яйцо;
25 г муки;
30 г меда;
12 г сахара;
5 г разрыхлителя;
зеленый краситель.
Рецепт: Взбейте яйцо с медом, сахаром и красителем. Добавьте муку с разрыхлителем, взбейте блендером. Разлейте в бумажные стаканчики (на треть) и готовьте в микроволновке 40–60 секунд. Дайте остыть – и мох готов для декора.
Орехи, ягоды, фрукты: вкусно и красиво
Сушеные цитрусы, миндальные хлопья, свежая голубика, малина или инжир — не только вкусно, но и очень эстетично. Используйте их в качестве монодекора или в сочетании с крошками шоколада и орехами — такой кулич будет выглядеть как из витрины кондитерской.
Шоколадные гнездышки: мимишная классика
Можно купить готовые или испечь самостоятельно шоколадные гнездышки из печенья – они всегда мило смотрятся на поясках.
Ингредиенты для печенья-гнездышка:
200 г муки;
100 г сахарной пудры;
45 г какао;
5 г разрыхлителя;
70 г сливочного масла;
2 яйца.
Рецепт Смешайте сухие ингредиенты, добавьте масло и яйца, замесите тесто. Охладите и сформуйте шарики, затем нажмите их через чесночницу кругом, чтобы получить гнездо. Выпекайте 15 мин при 180°С. Внутрь – шоколадная паста и конфеты-яички.
Напомним, ранее мы писали, сколько яиц принято красить на Пасху.