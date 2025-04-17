Трендовые идеи украшения кулича: что модно в 2025 году

Как оригинально украсить кулич: трендовые идеи / © Pixabay

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Традиционная цветная посыпка – любимое украшение пояса с детства, которое никогда не выйдет из моды. Но каждый год хозяйки все чаще экспериментируют с декором и придумывают нестандартные варианты украшения пасхального хлеба. Но если хочется добавить яркости – попробуйте оформить сдобу конфетами, печеньем, орешками или шоколадом.

Об этом пишет Украинская правда.

Популярный и очень нежный тренд – белая глазурь с белыми объемными украшениями. Для этого подойдут кокосовая стружка, маршмелоу, белые шоколадные дропсы и даже съедобное золото.

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Чтобы композиция не была слишком однообразной – добавьте немного зелени, барвинка или серебристых бусинок.

Съедобный мох: цветной акцент и любимое детьми

Ярко-зеленый, рыхлый, пористый — съедобный мох выглядит сказочно и украшает любой кулич. Его легко сделать дома:

Ингредиенты:

1 большое яйцо;

25 г муки;

30 г меда;

12 г сахара;

5 г разрыхлителя;

зеленый краситель.

Рецепт: Взбейте яйцо с медом, сахаром и красителем. Добавьте муку с разрыхлителем, взбейте блендером. Разлейте в бумажные стаканчики (на треть) и готовьте в микроволновке 40–60 секунд. Дайте остыть – и мох готов для декора.

Орехи, ягоды, фрукты: вкусно и красиво

Сушеные цитрусы, миндальные хлопья, свежая голубика, малина или инжир — не только вкусно, но и очень эстетично. Используйте их в качестве монодекора или в сочетании с крошками шоколада и орехами — такой кулич будет выглядеть как из витрины кондитерской.

Шоколадные гнездышки: мимишная классика

Можно купить готовые или испечь самостоятельно шоколадные гнездышки из печенья – они всегда мило смотрятся на поясках.

Ингредиенты для печенья-гнездышка:

200 г муки;

100 г сахарной пудры;

45 г какао;

5 г разрыхлителя;

70 г сливочного масла;

2 яйца.

Рецепт Смешайте сухие ингредиенты, добавьте масло и яйца, замесите тесто. Охладите и сформуйте шарики, затем нажмите их через чесночницу кругом, чтобы получить гнездо. Выпекайте 15 мин при 180°С. Внутрь – шоколадная паста и конфеты-яички.

Напомним, ранее мы писали, сколько яиц принято красить на Пасху.