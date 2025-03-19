Чому жінки живуть довше за чоловіків: припущення вчених

За статистикою, 85% людей старше 100 років – жінки, а коли мова йде про тих, хто досягнув 110 років, цей показник зростає до 90%. Що ж допомагає жінкам жити довше?

Про це повідомило видання Yahoo.

"Хоча чоловіки зазвичай сильніші, жінки живуть довше. Різниця потенційно може бути пояснена біологічними особливостями, а також соціальними та культурними факторами", – зазначила професор і голова кафедри геріатричної медицини Південно-східного коледжу остеопатичної медицини Нова доктор Наушира ​​Пандя.

Попри ряд причин, які скорочують тривалість життя жінок, таких як високий рівень материнської смертності і низький соціально-економічний статус, жінки в середньому живуть довше за чоловіків. В США, наприклад, жінки живуть приблизно на шість років більше.

Однією з основних причин є вплив гормонів, зокрема естрогену. Зокрема він може зменшити окислювальний стрес, поліпшити стан судин та стимулювати вироблення антиоксидантів. Підвищення рівня естрогену, наприклад, під час вагітності, також має протизапальний ефект. Дослідження показують, що естрогенова терапія в постменопаузі може сприяти збільшенню тривалості життя жінок. Крім того, жінки мають дві Х-хромосоми, що може забезпечити переваги в мозку з віком.

"Естрогени у жінок зменшують окислювальний стрес на рівні тканин, а також збільшують захисні властивості ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) і знижують рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ). Іншим фактором, який може пояснити довшу тривалість життя жінок, є повільніше старіння імунної системи", – заявила докторка.

Деякі вчені вважають, що еволюція може бути причиною довголіття жінок. Теорія "бабусі" припускає, що жінки еволюціонували для тривалого пострепродуктивного життя, щоб допомагати виховувати онуків і сприяти збільшенню шанси на виживання їхніх нащадків.

Вчені зазначають, що чоловіки, як правило, більше уникають відвідування лікаря та частіше вдаються до ризикованої поведінки, що негативно позначається на їхньому здоров'ї. Згідно з дослідженнями, чоловіки частіше курять, вживають алкоголь і менше дбають про своє здоров'я, що може призводити до передчасної смерті.

Соціальні зв'язки також відіграють ключову роль у довголітті. Брак підтримки може бути так само шкідливим для здоров’я, як куріння 15 сигарет на день. Жінки, як правило, більше підтримують соціальні зв’язки, що позитивно впливає на їхнє психічне і фізичне здоров’я.

"Мій власний понад 40-річний клінічний досвід показав мені, що люди у віці 90 років і навіть столітні люди мають кращу систему підтримки, більше соціальних зв’язків, займаються значущою діяльністю, почуваються цінними та мають почуття гумору", – додала Пандя.

Дослідники підкреслили, що існують звички, які можуть допомогти підтримати здоров'я протягом усього життя. До них відносяться регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування, достатній сон, відмова від куріння та обмеження споживання алкоголю. Крім того, важливо підтримувати здорові стосунки, мати позитивний погляд на життя та займатися діяльністю, яка приносить радість.

Нагадаємо, вчені виявили "прихований розділ" еволюції людини. Результати їх дослідження свідчать, що історія людства набагато складніше, ніж вважалося раніше.

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