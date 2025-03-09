Якщо немає праски під рукою: як розгладити одяг

Хоча прасування залишається класичним способом боротьби зі зморшками на тканині, існує безліч альтернативних методів, які можуть зекономити час та зусилля.

Видання RealSimple поділилося корисними порадами для тих, хто ненавидить прасування чи просто опинився у ситуації, коли під рукою немає праски. Адже м’який, рівний та доглянутий одяг – це не лише питання стилю, а й самопочуття. Завдяки кільком простим лайфгакам ви зможете уникнути зморшок на тканині без зайвих зусиль.

Як запобігти утворенню зморшок ще до сушіння

Найкращий спосіб зберегти одяг у бездоганному вигляді – це запобігти його зминанню ще під час прання та сушіння. Експерти радять дотримуватися кількох правил.

Оберіть правильний цикл у пральній машині

Підберіть відповідний режим прання залежно від типу тканини. Для натуральних волокон, таких як бавовна, підійде звичайний чи експрес-цикл, тоді як синтетика та делікатні речі потребують делікатного режиму. Він зменшує механічний вплив на одяг, а це допомагає зберегти його форму та запобігає зминанню.

Використовуйте правильний цикл сушіння

Правильний режим сушіння також відіграє важливу роль у боротьбі зі зморшками. Важливо дотримуватися рекомендацій на етикетці та вибирати відповідні параметри. Наприклад, бавовняні речі витримують високі температури та інтенсивне віджимання, тоді як делікатні тканини краще сушити за низьких температур або навіть без нагріву.

Не перевантажуйте сушарку

Якщо ваша пральна машина більша за сушильну, існує ризик переповнення останньої. Це призводить до того, що речі не отримують достатньо простору для вільного руху, через що вони мнуться ще більше. Уникайте цього та завантажуйте сушарку лише наполовину.

Уникайте пересушування одягу

Не використовуйте фіксовані таймери сушіння, оскільки це може призвести до пересушування тканини, а це лише посилить проблему зминання. Краще обирати програми з датчиком вологості, які автоматично завершують сушіння, коли одяг вже достатньо сухий.

Як розгладити одяг без праски

Якщо зморшки все ж з’явилися, не варто панікувати – існує кілька способів швидко їх позбутися.

Використовуйте відпарювач

Відпарювач – чудова альтернатива прасці, адже він швидко та ефективно розгладжує тканину. Достатньо просто піднести пристрій до одягу та провести паром уздовж зморшок.

Підвісьте одяг у ванній кімнаті під час приймання душу

Якщо у вас немає відпарювача, скористайтеся природним способом – паром із гарячого душу. Повісьте одяг на вішалку у ванній кімнаті та залиште його там на 10-15 хв. Пара допоможе розгладити складки та речі матимуть охайніший вигляд.

Спробуйте метод "мокрої тканини"

Ще один лайфгак – змочити чисту тканину чи рушник, накрити ним зім’яту ділянку та трохи притиснути рукою. Потім залиште річ висихати на рівній поверхні чи повісьте на вішалку.

Використовуйте сушарку з кубиками льоду чи вологим рушником

Цей трюк працює особливо добре для сорочок і футболок. Покладіть у сушарку декілька кубиків льоду чи вологий рушник і запустіть режим на середній температурі на 5-10 хв. Лід буде танути, створювати пар, який допоможе позбутися зморшок.

Випряміть руками перед висиханням

Щоб мінімізувати зморшки на речах, який висихають природним шляхом, перед тим, як повісити їх на сушарку, розправте тканину руками, злегка натягуючи її по швах.

Використовуйте спеціальний спрей для тканин

На ринку існують спреї, які допомагають швидко розгладити тканину. Вони зволожують волокна, після чого достатньо просто розправити річ руками чи злегка струсити її.

Використовуйте правильні режими прання та сушіння, дбайте про тканини ще на етапі догляду за ними, а якщо зморшки все ж з’явилися – обирайте зручний метод їхнього усунення. Так ви зможете мати бездоганний вигляд, навіть не витрачаючи години на прасування.

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