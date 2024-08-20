"Сувій рейнджерів": блогер показав, як треба пакувати речі в дорогу

"Сувій рейнджерів" - надзвичайно ефективний метод пакування одягу, який займає мінімум місця у вашому багажу чи наплічнику.
На сторінці woodsboundoutdoors показали, як просто та компактно скласти футболки для подорожі. Метод "Ranger Roll" або "Сувій рейнджерів" ідеально підійде тим, хто любить подорожувати лише з рюкзаком, а походить він з американської армії та спочатку мав назву "армійський рулон".
Завдяки своїй простоті та зручності, цей метод швидко став частиною повсякденності багатьох досвідчених мандрівників, адже ви можете підготувати собі цілі комплекти, й одразу з футболкою дістати, наприклад, спідню білизну з носками. Вам не доведеться розпакувати весь рюкзак, аби щось знайти.
Плюс, ваші футболки матимуть форму cувія, який можна використати як подушку під голову, якщо ви, наприклад, полюбляєте відпочинок у наметах і не берете її окремо з собою.
Що робити:
- Розкладіть футболку і загорніть її нижню частину навиворіт, десь на 5 см (див. відео);
- Посередині футболки можете покласти ще якісь речі: шорти, спіднє, носки та інш.;
- Загорніть одну сторону футболки у середину, накривши речі;
- Те саме зробіть з іншою стороною;
- Рукава підгорніть всередину, щоб вони вам не заважали;
- Почніть щільно скручувати футболку з горловини донизу;
- Докрутивши до кінця, закріпіть сувій частиною тканини, яку підкочували з самого початку, ніби просуньте у "мішечок". Він допоможе зафіксувати його.
Використовуйте цей метод, адже завдяки йому ваш одяг матиме охайний вигляд і не буде сильно пом’ятий.
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