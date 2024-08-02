Щось новеньке: 3 варіанти незвично вдягнути купальник

З одного роздільного бікіні з м'яким бюстьє ви можете отримати цілих три різних образи.
Блогерка Estée Jaillon показала три цікаві варіанти як вдягнути верх вашого купальника, щоб урізноманітнити образ і не витрачатись на три різних бікіні.
Варіант 1
- Одягніть верхню частину купальника як звичайно, але замість того, щось зав’язувати верхні лямки на шиї, зробіть на нижній частини бюстьє вузли від верхніх лямок і просуньте у них руки. Матимете звичайний м’який бюстгальтер і рівну засмагу зони декольте.
Варіант 2
- Переверніть верх купальника догори дриґом і трохи розтягніть чашки одна від одної;
- Нижню частину купальника заведіть за шию і лямки розмістіть спереду;
- Потім заведіть їх за плечі та зав’яжіть вузол на спині (візуально це має нагадувати кобуру);
- Верхні лямки купальника схрестіть на грудях і також заведіть назад, за спину. Зав’яжіть ще один вузол.
Варіант 3
- Верхні лямки купальника заведіть за спину, під руками та зав’яжіть ззаду;
- Нижні лямки схрестіть на грудях і також заведіть за спину, зав’язавши там вузол.
Використовуйте ці варіанти зав'язування бікіні та вже наступними вихідними похизуйтеся новими образами на природі.
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