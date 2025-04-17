Как понять, долгожитель ли вы

Долгожительница / © Pixabay

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Правильное питание, генетика и здоровый образ жизни — известные факторы долголетия. Однако наука обращает внимание и на менее очевидные признаки, которые могут свидетельствовать о потенциально продолжительной жизни или, наоборот, рисках для здоровья. Некоторые из них на первый взгляд неожиданные, но подтверждены исследованиями.

Об этом пишет Medical answers.

Очередность рождения

Ученые зафиксировали корреляцию между порядком рождения ребенка и вероятностью развития определенных типов онкологических заболеваний. В частности, у старших братьев и сестер риск лейкемии или рака яичек несколько выше, чем у средних или младших детей. Причины до сих пор исследуются, но статистическая связь наблюдается.

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Соотношение длины пальцев

Нестандартный, но интересный индикатор долголетия — соотношение длины указательного и безымянного пальцев. По данным исследования с участием 4500 мужчин старше 60 лет, у тех, у кого указательный палец длиннее безымянного, риск развития рака предстательной железы был на 30% ниже. По всей вероятности, это связано с уровнем гормонов в раннем развитии.

Сила рукопожатия

Прочное рукопожатие — это не только признак уверенности, но и потенциальный индикатор долголетия. Исследование продолжительностью 25 лет с более 6000 участников показало: у людей с более сильным рукопожатием реже были хронические заболевания и они демонстрировали более высокую продолжительность жизни. Мышечная сила тесно связана с общим состоянием организма.

Облысение и здоровье сердца

Внезапная потеря волос, особенно в зоне темени, может являться сигналом проблем с сердцем. Совместное исследование Гарвардской медицинской школы и Бригамской женской больницы показало: у мужчин с признаками облысения на 36% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это еще один аргумент не игнорировать изменения во внешности.

Религиозная активность

Интересное наблюдение — регулярное посещение храмов и участие в религиозной жизни ассоциируется с более высокой продолжительностью жизни. Возможные причины — снижение уровня стресса, социальная поддержка общества и менее рискованное поведение. Религия, как оказалось, может оказывать положительное влияние не только на духовность, но и на физическое здоровье.

Напомним, ранее ученые сделали предположение, почему женщины живут дольше мужчин. Разница потенциально может быть объяснена биологическими особенностями, а также социальными и культурными факторами.