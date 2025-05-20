Чем обернутся для Украины отказ от территорий: в ISW сделать предупреждение

Владимир Путин. / © Associated Press

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Российская Федерация может выдвинуть более жесткие территориальные требования к Украине. Свидетельствуют об этом угрозы захвата других территорий, которые сделала делегация страны-агрессоры во время переговоров в Стамбуле 16 мая.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Заметим, что делегация РФ угрожала захватом Харьковской и Сумской областей. Американские аналитики считают, что эта тактика может свидетельствовать о том, что Кремль выдвинут еще более жесткие территориальные требования, если Киев согласится на предварительные условия России.

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РФ продолжает игнорировать призывы США, ЕС и Украины к прекращению огня, чтобы начать переговоры о. Вероятно, Кремль рассматривает возможность начала переговоров о прекращении огня как инструмента давления для получения дополнительных уступок от Украины и Запада.

"Россия должна продемонстрировать готовность к уступкам в любых предстоящих двусторонних переговорах, особенно учитывая, что Кремль, очевидно, готовится расширить список своих требований в рамках мирного процесса, - отмечают в ISW.

Путинская делегация в Турции заявила, что Украина передать под контроль России всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей еще до того, как Москва согласится на прекращение огня.

Подобные территориальные требования обычно являются предметом переговоров о завершении войны, а не договоренностей о прекращении огня, считают американские специалисты. В то же время РФ начала предъявлять дополнительные требования и угрожала захватом Харьковской и Сумской областей.

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Эта тактика свидетельствует, что во время переговоров по завершению войны российский диктатор Владимир Путин, вероятно, выдвинут еще более жесткие территориальные требования, если Украина согласится на предварительные условия Кремля по прекращению огня, отметили в Институте.

"Однако в нынешних условиях любые уступки со стороны Киева, как показывает опыт, лишь усиливают аппетиты Кремля, а не приближают к справедливому миру", - подытожили в ISW.

Как сообщалось, по информации репортера The Economist Оливера Кэрролла, в Стамбуле делегация РФ угрожала захватить новые области Украины – Харьковскую и Сумскую. Кроме того, глава делегации РФ Владимир Мединский заявил о том, что РФ готова воевать вечно.

Напомним, 16 мая в Турции встретились представители Украины и России. Переговоры между Россией и Украиной – первые прямые переговоры за три года. Возглавил украинскую делегацию министр обороны Рустем Умеров. Русский, как и в 2022-м, советник "фюрера" Владимир Мединский.

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В частности, стороны обсудили подготовку к встрече Зеленского и Путина. Кроме того, спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что РФ потребовала "недопустимые вещи" в Стамбуле. Впрочем, о чем говорилось, он не уточнил.

Дата публикации 23:45, 16.05.25 Количество просмотров 482 Три ключевые темы на переговорах Украины и России! О чем договорились?