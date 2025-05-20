Как быстро помыть тостер: полезные советы / © Associated Press

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По материалам издания Martha Stewart мы подготовили простую и эффективную инструкцию для тех, кто хочет поддерживать чистоту на кухне без лишних усилий. Крошки, жир и кусочки хлеба, скапливающиеся внутри тостера, со временем могут пригорать, создавать дым и неприятный запах. Более того, они могут стать причиной пожара. Оптимальный график чистки — еженедельно, особенно если вы используете тостер каждый день.

Как почистить тостер изнутри

Выключите из розетки. Безопасность прежде всего. Никогда не начинайте чистку, пока тостер подключен к сети. Извлеките поддон для крошек. Большинство тостеров имеют специальный выдвижной лоток снизу — именно у него оседают все крохи. Осторожно высыпьте содержимое в мусорник, а сам поддон вымойте теплой водой с моющим средством. Для устаревшей грязи используйте старую зубную щетку. Стряхните тостер вверх дном. Осторожно переверните тостер над мусором или мойкой и постучите по дну — это поможет вытряхнуть оставшиеся крошки. Не используйте металлические предметы внутри — это может привести к повреждению нагревательных элементов. Удалите застрявшие кусочки. Если куски тоста застряли внутри, используйте деревянную шпажку, пинцет или пластмассовые щипцы, чтобы осторожно их достать. Дайте прибору полностью высохнуть. Прежде чем включать тостер снова, убедитесь, что все детали полностью сухие.

Как почистить тостер снаружи

Влажная уборка. Протрите наружные поверхности влажной тряпкой из микрофибры. Это удалит жир, уберет отпечатки пальцев и пыль. Более глубокая очистка. Для не смывающихся пятен приготовьте мыльный раствор и оставьте его на приборе на 5 мин. Затем используйте зубную щетку, смоченную в пасте из пищевой соды и воды, чтобы осторожно потереть загрязнение. Полировка. Протрите поверхность сухой мягкой тканью. Если тостер из нержавеющей стали, для блеска можно использовать полировочное средство или добавить несколько капель белого уксуса на ткань.

Советы

Не погружайте тостер в воду. Это может повредить прибор навсегда.

Храните поддон для крошек в чистоте — это чаще всего загрязняемая часть.

Не пользуйтесь абразивными губками. Они могут поцарапать корпус, особенно если он хромирован или из нержавеющей стали.

Отметьте дату последней уборки. Так будет легче соблюдать регулярность.

Теперь, когда вы знаете все секреты правильной чистки, вам больше не придется мириться с запахом пригоревшего хлеба или неэстетичным видом прибора. Пусть ваш тостер сияет чистотой и работает как новенький каждый день.