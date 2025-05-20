Як швидко помити тостер: корисні поради / © Associated Press

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За матеріалами видання Martha Stewart ми підготували просту та ефективну інструкцію для тих, хто хоче підтримувати чистоту на кухні без зайвих зусиль. Крихти, жир і шматочки хліба, які накопичуються всередині тостера, з часом можуть пригоряти, створювати дим і неприємний запах. Ба більше — вони можуть стати причиною пожежі. Оптимальний графік чищення — щотижня, особливо якщо ви використовуєте тостер щодня.

Як почистити тостер зсередини

Вимкніть прилад з розетки. Безпека передусім. Ніколи не починайте чищення, поки тостер під’єднано до електромережі. Вийміть піддон для крихт. Більшість тостерів мають спеціальний висувний лоток знизу — саме у нього осідають всі крихти. Обережно висипте вміст у смітник, а сам піддон вимийте теплою водою з мийним засобом. Для застарілого бруду використовуйте стару зубну щітку. Струсіть тостер догори дном. Обережно переверніть тостер над сміттям або мийкою та постукайте по дну — це допоможе витрусити крихти, які залишилися. Не використовуйте металеві предмети всередині — це може пошкодити нагрівальні елементи. Видаліть застряглі шматочки. Якщо шматки тосту застрягли всередині, використайте дерев’яну шпажку, пінцет або пластмасові щипці, щоб обережно їх дістати. Дайте приладу повністю висохнути. Перш ніж вмикати тостер знову, переконайтеся, що всі деталі повністю сухі.

Як почистити тостер зовні

Вологе прибирання. Протріть зовнішні поверхні вологою ганчіркою з мікрофібри. Це видалить жир, прибере відбитки пальців та пил. Глибше очищення. Для плям, які не змиваються, приготуйте мильний розчин і залиште його на приладі на 5 хв. Потім використайте зубну щітку, змочену у пасті з харчової соди та води, щоб обережно потерти забруднення. Полірування. Протріть поверхню сухою м’якою тканиною. Якщо тостер із нержавійної сталі, для блиску можна скористатися засобом для полірування сталі чи додати кілька крапель білого оцту на тканину.

Поради

Не занурюйте тостер у воду. Це може пошкодити прилад назавжди.

Зберігайте піддон для крихт у чистоті — це найбільш забруднювана частина.

Не користуйтеся абразивними губками. Вони можуть подряпати корпус, особливо якщо він хромований чи з нержавійної сталі.

Позначте дату останнього прибирання. Так буде легше дотримуватись регулярності.

Тепер, коли ви знаєте всі секрети правильного чищення, вам більше не доведеться миритися із запахом пригорілого хліба чи неестетичним виглядом приладу. Нехай ваш тостер сяє чистотою та працює, як новенький, кожного дня.