Чому Трамп "ведеться" на заяви Путіна: військовий експерт вказав на нюанси

Путін / © ТСН

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Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.) Ігор Романенко пояснив, що Трамп захоплюється російським диктатором Путіним, а тому дедалі частіше сприймає його точку зору та тисне на Україну.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Військовий експерт зазначив, що російський диктатор задобрює Трампа, щоб той тиснув на Україну.

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«Зараз ситуація зайшла у телефонний режим перемовин, які ініціював Трамп. На мою думку, розмова вчергове закінчиться нічим, бо Трамп програє Путіну, ним керує банальне марнославство. Він радіє дарункам на кшталт золотого літака чи породистого верблюда альбіноса, а доля України його хвилює менш за все. Путін це добре бачить і використовує його ваду. Тому і тягнуться ці нескінченні телефонні перемовини. Російський диктатор просто намагається дотиснути Трампа, аби той дотиснув Україну бути більш поступливою», — каже Ігор Романенко.

Більше читайте за посиланням: Путін лякає "вічною війною": чи зможе Росія вести бойові дії в Україні нескінченно.