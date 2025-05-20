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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
348
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2 хв

Що не варто робити під час болю у спині: лікар розповів

Лікарка пояснила, чим загрожує неконтрольований спорт при болю в спині, і як правильно визначити джерело болю.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Біль у спині

Біль у спині / © Freepik

Лікарка-невропатологиня також розповіла, як за характером болю розпізнати м’язовий спазм або защемлення нерва, а також — чому спорт не завжди є безпечним методом лікування болю в спині. Фахівчиня також попередила про ризики тренувань при наявності грижі чи сколіозу та дала поради, до якого спеціаліста звертатися у різних випадках.

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу «КИЇВ24».

За словами лікарки, біль при спазмі зазвичай має тупий, ниючий характер і посилюється при рухах. Такий стан часто супроводжується скутістю і зниженням амплітуди руху. Натомість защемлення нервів дає гострий, стріляючий біль, який може віддавати в руку чи ногу.

«За характером болю вже можна приблизно зрозуміти, з чим маємо справу і до якого лікаря звертатися», — пояснила фахівчиня.

Фізичні навантаження можуть як допомагати, так і шкодити. Зокрема, деякі люди мають безсимптомні грижі і не знають про них. У таких випадках заняття спортом, особливо з неправильною технікою, можуть призвести до загострення болю.

«Замість лікування ми отримуємо зворотний ефект. Я би не радила ставити спорт у центр лікування. Це — частина реабілітації, але не панацея», — наголосила лікарка.

Серед рекомендацій — уникати скручувань, перенавантажень спини та вправ на гіперекстензію без професійного контролю. Лікар також пояснила, що при болю після травми слід звертатися до травматолога, а при болю після підйому ваги — до невролога.

Окремо фахівчиня торкнулася теми сколіозу. Його ступінь можна визначити лише за рентгеном, а не «на око». При цьому викривлення хребта може спричинити симптоми, не пов’язані безпосередньо зі спиною, наприклад, кашель, задишку або біль у правому підребер’ї через тиск на внутрішні органи.

«При сколіозі одна група м’язів часто у спазмі, інша — розтягнута. Тут важливо правильно підібрати тактику лікування», — підкреслила невропатологиня.

Нагадаємо, раніше ми писали, навіть якщо ви займаєтеся спортом щодня, це не скасує шкоди, яку організму, а головне — мозку, завдає тривале сидіння.

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