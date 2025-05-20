Что не стоит делать во время боли в спине: врач рассказал

Боль в спине / © Freepik

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Врач-невропатологиня также рассказала, как по характеру боли распознать мышечный спазм или ущемление нерва, а также почему спорт не всегда является безопасным методом лечения боли в спине. Специалист также предупредила о рисках тренировок при наличии грыжи или сколиоза и дала советы, к которому специалиста обращаться в разных случаях.

Об этом она рассказала в эфире телеканала «КИЕВ24».

По словам врача, боль при спазме обычно носит тупой, ноющий характер и усиливается при движениях. Такое состояние часто сопровождается скованностью и снижением амплитуды движения. Защемление нервов дает острую, стреляющую боль, которая может отдавать в руку или ногу.

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«По характеру боли уже можно примерно понять, с чем имеем дело и к какому врачу обращаться», — объяснила специалист.

Физические нагрузки могут как помогать, так и вредить. В частности, у некоторых людей бессимптомные грыжи и не знают о них. В таких случаях занятия спортом, особенно с неправильной техникой, могут привести к обострению боли.

«Вместо лечения мы получаем обратный эффект. Я бы не советовала ставить спорт в центр лечения. Это часть реабилитации, но не панацея», — подчеркнула врач.

Среди рекомендаций — избегать скручиваний, перегрузок спины и упражнений на гиперэкстензию без профессионального контроля. Врач также объяснила, что при боли после травмы следует обращаться к травматологу, а при боли после подъема веса — к неврологу.

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Отдельно специалист затронул тему сколиоза. Его степень можно определить только по рентгену, а не «на глазок». При этом искривление позвоночника может вызвать симптомы, не связанные непосредственно со спиной, например кашель, одышку или боль в правом подреберье из-за давления на внутренние органы.

«При сколиозе одна группа мышц часто в спазме, другая — растянута. Здесь важно правильно подобрать тактику лечения», — подчеркнула невропатологиня.

Напомним, раньше мы писали, даже если вы занимаетесь спортом ежедневно, это не отменит вред, который организму, а главное — мозгу, наносит длительное сиденье.