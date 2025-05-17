Длительное сиденье вредит мозгу: ученые удивили исследованием

Малоподвижный образ жизни

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Даже если вы занимаетесь спортом ежедневно, это не отменит вред организму, а главное — мозгу, наносит длительное сиденье.

Об этом свидетельствует новое научное исследование, проведенное специалистами Медицинского центра Университета Вандербильта в США, пишет unilad.

По его результатам, малоподвижный образ жизни напрямую связан с ухудшением когнитивных функций и может стать независимым фактором риска развития болезни Альцгеймера.

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Что изучали ученые:

В исследовании приняли участие 404 взрослых от 50 лет. Все они на момент привлечения не имели диагноза деменции. Участники прошли актиграфические тесты, нейропсихологическое обследование и МРТ головного мозга. Это позволило изучить, как уровень физической активности и длительность сиденья влияют на состояние мозга.

Активография — это методика, которая с помощью специального трекера измеряет двигательную активность и сон.

Нейропсихологические тесты позволяют оценить способность к запоминанию, концентрации, решению проблем и логическому мышлению.

МРТ помогает увидеть структуры мозга, включая гиппокамп — участок, ответственный за память и обучение.

Основные результаты

Ученые обнаружили, что участники, проводившие больше времени сидя (в среднем — 13 часов в сутки), имели худшие результаты эпизодической памяти, уменьшен объем гиппокампа и более медленную скорость обработки информации. И это даже несмотря на то, что большинство из них придерживались рекомендаций CDC по минимуму физической активности — 150 минут умеренной или интенсивной нагрузки в неделю.

Это свидетельствует о том, что даже регулярные тренировки не способны компенсировать ущерб от длительного сиденья.

Почему это важно

Наиболее тревожным открытием стало то, что сидячий образ жизни ассоциируется с уменьшением толщины коры головного мозга, в частности в тех участках, страдающих болезнью Альцгеймера. Другими словами, малоподвижность может оказывать прямое влияние на развитие неизлечимой деменции.

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«Минимизировать время, проведенное в сидячем положении, очень важно. И это касается даже тех, кто каждый день занимается спортом. Снижение риска Альцгеймера — это не только об активности, но и о частых перерывах в сидении», — отметила доктор Марисса Гогниат, доцент кафедры неврологии Питтсбургского университета, цитируемая Medical.Net.

Дополнительное подтверждение: исследование Гарварда

В 2022 году другое исследование, проведенное Гарвардским университетом, также подтвердило губительное влияние длительного сидения на мозг. Тогда ученые выяснили, что у людей, проводящих много времени в сидячем положении, наблюдается истончение медиальной части височной доли мозга (MTC) — еще одной важной зоны, связанной с памятью.

Эти изменения часто становятся первыми признаками когнитивного спада и могут предшествовать развитию деменции.

Что делать:

Специалисты рекомендуют не только уделять время физической активности, но и чаще прерывать сиденья в течение дня — даже короткие вставания, движение, растяжка или 5-минутная прогулка каждый час уже могут дать ощутимый результат.

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Также советуют ограничивать использование электронных устройств в неподвижном положении, в частности во время досуга и выбирать активные виды отдыха.

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