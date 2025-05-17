ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
1628
Время на прочтение
1 мин

Популярное приложение Приват24 приостановит работу: что произошло

ПриватБанк проводит регламентные работы с 00:30 до 04:00.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Приват24

Приват24 / © minfin.com.ua

В ночь на воскресенье, 18 мая, популярный онлайн-банкинг Приват24 на короткое время приостановит работу.

Об этом говорится в сообщении ПриватБанка в сети X.

«Друзья, в ночь на 18 мая у нас техническая пауза в Приват24 – с 00:30 до 04:00 приложение временно не будет работать. Мы проводим регламентные работы, чтобы сервисы работали еще лучше», – сообщили в банке.

ПриватБанк рекомендует учитывать это при осуществлении запланированных платежей.

«Если планируете платежи, сделайте их до или после этого времени. Спасибо за понимание», - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине от 1 июня 2025 года банки снизят лимиты на денежные переводы. Это будет касаться пользователей, совершающих операции как по карточкам, так и по реквизитам IBAN.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1628
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie