Популярное приложение Приват24 приостановит работу: что произошло

Приват24 / © minfin.com.ua

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В ночь на воскресенье, 18 мая, популярный онлайн-банкинг Приват24 на короткое время приостановит работу.

Об этом говорится в сообщении ПриватБанка в сети X.

«Друзья, в ночь на 18 мая у нас техническая пауза в Приват24 – с 00:30 до 04:00 приложение временно не будет работать. Мы проводим регламентные работы, чтобы сервисы работали еще лучше», – сообщили в банке.

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ПриватБанк рекомендует учитывать это при осуществлении запланированных платежей.

«Если планируете платежи, сделайте их до или после этого времени. Спасибо за понимание», - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине от 1 июня 2025 года банки снизят лимиты на денежные переводы. Это будет касаться пользователей, совершающих операции как по карточкам, так и по реквизитам IBAN.