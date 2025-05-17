- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 1628
- Время на прочтение
- 1 мин
Популярное приложение Приват24 приостановит работу: что произошло
ПриватБанк проводит регламентные работы с 00:30 до 04:00.
В ночь на воскресенье, 18 мая, популярный онлайн-банкинг Приват24 на короткое время приостановит работу.
Об этом говорится в сообщении ПриватБанка в сети X.
«Друзья, в ночь на 18 мая у нас техническая пауза в Приват24 – с 00:30 до 04:00 приложение временно не будет работать. Мы проводим регламентные работы, чтобы сервисы работали еще лучше», – сообщили в банке.
ПриватБанк рекомендует учитывать это при осуществлении запланированных платежей.
«Если планируете платежи, сделайте их до или после этого времени. Спасибо за понимание», - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине от 1 июня 2025 года банки снизят лимиты на денежные переводы. Это будет касаться пользователей, совершающих операции как по карточкам, так и по реквизитам IBAN.