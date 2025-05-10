Нацбанк ослабил действующие валютные ограничения: что изменилось

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Национальный банк Украины обновил правила валютного регулирования Целью этих изменений является стимулирование притока иностранного капитала в украинскую экономику.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Теперь компании, которые привлекли иностранные инвестиции в уставный капитал после 12 мая 2025 года, могут осуществлять отдельные валютные операции сверх установленных ранее ограничений. Объем таких сделок не может превышать сумму полученных инвестиций.

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Больше возможностей для бизнеса

Среди принятых послаблений — расширение возможностей финансирования зарубежных представительств украинских предприятий. Также разрешено производить платежи, связанные с судебными процессами, если иностранные контрагенты не выполнили условия импортных или экспортных договоров. Кроме того, выросли лимиты на расчеты корпоративными картами за пределами страны.

Бизнесу разрешили осуществлять валютные операции по форвардным контрактам, что придает больше гибкости в управлении финансовыми рисками. Также разрешена оплата консульских сборов на счета украинских дипломатических представительств за границей.

Новые условия для военных

Для украинских военнослужащих упрощена процедура открытия банковских счетов. Теперь можно открывать любой тип счета, а не только текущие для получения денежного довольствия.

Ограничения остаются

В то же время, НБУ ввел новые ограничения. Банкам запрещено завершать валютный надзор за импортными операциями, если возврат средств от нерезидентов осуществляется в гривне из-за лоросчетов иностранных банков.

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Также установлен предел: не более 500 тысяч гривен в месяц можно потратить за границей с валютных счетов украинских банков, если речь идет об оплате отдельных видов услуг.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина может перейти по доллару на евро.