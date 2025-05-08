Украина может перейти с доллара на евро: какая причина

Переход с доллара на евро пойдет в пользу украинской экономики / © Associated Press

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Украина начинает обдумывать отказ от привязки гривны к доллару США и возможное усиление ее связи с евро на фоне разрушения глобальных торговых цепей и углубления экономической интеграции с ЕС.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в эксклюзивном интервью Reuters.

«Потенциальное вступление в Европейский Союз, укрепление роли ЕС в обеспечении наших оборонных возможностей, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли обусловливают необходимость рассмотреть, не стоит ли выбрать эталонной валютой для гривны евро вместо доллара США», — отметил Пышный.

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Он добавил, что эта работа сложна и нуждается в тщательной многосторонней подготовке.

Хотя доллар до сих пор доминирует в международной торговле и составляет большинство мировых валютных резервов, во время президентства Дональда Трампа США развернули торговую войну, введя рекордно высокие пошлины, что побудило некоторых аналитиков сомневаться в будущей роли доллара как глобальной резервной валюты.

Ранее сообщалось, что в Украине откажутся от доллара и перейдут на евро. То есть, евро заменит доллар как курсообразующая валюта в Украине.

В Нацбанке обещают: все произойдет медленно и незаметно. В то же время, озвучивать конкретные сроки такого перехода не стали. Так, по словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, сейчас не лучшее время отвязывать курс гривны от доллара ради перехода на евро. Ведь страна находится в состоянии войны.

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