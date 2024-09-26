От чего зависит курс доллара: объяснение НБУ

Курс гривны к доллару сейчас зависит от спроса и предложения на рынке.

Национальный банк Украины будет контролировать курс, чтобы добиться снижения уровня инфляции.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Центру экономической стратегии.

"Логика наших действий четко вписывается в ту стратегию постепенного перехода к инфляционному таргетированию и смягчению валютных ограничений, а также переходу к управляемой гибкости обменного курса, которую в прошлом году мы утвердили в результате сотрудничества и обсуждения с нашими коллегами из Международного валютного фонда", — сказал он.

Неделю назад Совет Национального банка утвердил основы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу, где кроме утверждения режима гибкого инфляционного таргетирования также и закрепил основы валютно-курсовой политики, которая остается неизменной.

Действия НБУ на валютном рынке будут калиброваться, как это делают от монетарного комитета до монетарного комитета.

"В то же время общая направленность наших действий будет оставаться неизменной. Мы своими действиями продолжим закрывать дефицит структурного дефицита валюты частного сектора, который у нас складывается в условиях полномасштабной войны. Своими действиями будем помогать валютному рынку избегать чрезмерных курсовых колебаний, и мы будем своими действиями обеспечивать так которой мы будем сохранять контроль как за курсовыми и инфляционными ожиданиями, а также будем выполнять свои задачи и обеспечение привлекательности инструментов в национальной валюте и, собственно, курсовые параметры", — отметил Николайчук.

НБУ после ожидаемого скачка инфляции в конце этого года до 8,5% направит свои действия на то, чтобы развернуть инфляцию и в следующем году снизить ее.

Напомним, эксперты дали прогноз, каким будет курс доллара до конца 2024 года. Отмечается, что общая ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно стабильной и прогнозируемой.

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