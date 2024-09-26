Бойцы 72-й бригады опровергли информацию о выходе из Угледара

Защитники держат оборону, несмотря на тяжелые штурмы и обстоятельства.

Военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ заявили, что продолжают держать оборону в Угледаре. Таким образом, бойцы опровергли информацию о выходе из города.

Об этом сказал один из военных в видеообращении 26 сентября, опубликованном на Facebook-странице 72-й ОМБр.

"Мы, бойцы 72-й отдельной механизированной бригады, хотим развеять все сомнения и мнения псидоэкспертов о том, что 72-я бригада вышла из города Угледар. Сейчас, несмотря на тяжелые штурмы и тяжелые обстоятельства, мы — на месте", — сказал боец.

Бойцы 72-й бригады заявили, что дальше держат оборону Угледара

Напомним, 25 сентября аналитик Forbes Дэвид Акс заявил, что россияне могут захватить Угледар, поскольку 72-я бригада якобы начала отступление из города.

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