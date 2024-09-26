Бійці 72-ї бригади спростували інформацію про вихід з Вугледара

Військові 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ заявили, що продовжують тримати оборону у Вугледарі. Таким чином бійці спростували інформацію про вихід з міста.

Про це сказав один із військових у відеозверненні 26 вересня, опублікованому на Facebook-сторінці 72-ї ОМБр.

"Ми, бійці 72-ї окремої механізованої бригади, хочемо розвіяти всі сумніви і думку псвдоекспертів про те, що 72-га бригада вийшла з міста Вугледар. Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми – на місці", – сказав боєць.

Бійці 72-ї бригади заявили, що надалі тримають оборону Вугледара

Нагадаємо, 25 вересня аналітик Forbes Девід Акс заявив, що росіяни можуть захопити Вугледар, оскільки 72-га бригада начебто почала відступ із міста.

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