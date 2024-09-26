Від чого залежатиме курс долара: пояснення НБУ

Курс гривні до долара наразі залежить від попиту та пропозиції на ринку.

Національний банк України контролюватиме курс, щоб досягти зниження рівня інфляції.

Про це заявив заступник очільника НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Центру економічної стратегії.

"Логіка наших дій чітко вписується в ту стратегію поступового переходу до інфляційного таргетування і пом'якшення валютних обмежень, а також переходу до керованої гнучкості обмінного курсу, яку минулого року ми затвердили в результаті співпраці та обговорення з нашими колегами з Міжнародного валютного фонду", - сказав він.

Тиждень тому Рада Національного банку затвердила основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу, де окрім затвердження режиму гнучкого інфляційного таргетування також і закріпила основи валютно-курсової політики, яка залишається незмінною.

Дії НБУ на валютному ринку калібруватимуть, як це роблять від монетарного комітету до монетарного комітету.

"Водночас загальна спрямованість наших дій залишатиметься незмінною. Ми своїми діями продовжимо закривати дефіцит структурний дефіцит валюти приватного сектору, який в нас складається в умовах повномасштабної війни. Своїми діями допомагатимемо валютному ринку уникати надмірних курсових коливань, і ми будемо своїми діями забезпечувати таку ситуацію, за якої ми зберігатимемо контроль як за курсовими та інфляційними очікуваннями, а також виконуватимемо свої завдання і забезпечення привабливості інструментів у національній валюті і власне так курсові параметри", - зазначив Ніколайчук.

НБУ після очікуваного стрибка інфляції наприкінці цього року до 8,5% спрямує свої дії на те, щоб розвернути інфляцію і в наступному році знизити її.

Нагадаємо, експерти дали прогноз, яким буде курс долара до кінця 2024 року. Зазначається, що загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься досить стабільною та прогнозованою.

Читайте також: