Какому знаку Зодиака повезет 8 мая

Рыбы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 8 мая?

День кардинальных – профессиональных и жизненных – перемен, которые происходят настолько стремительно, что у нас не хватает времени для того, чтобы свыкнуться с ними – необходимо взять тайм-аут на адаптацию к новым условиям. Реагировать на любые события необходимо максимально сдержано: став вспыльчивыми под влиянием негативных эмоций, можно наговорить лишнего, о чем впоследствии непременно придется пожалеть. Общаясь с людьми, желательно держать дистанцию, в противном случае чужое негативное биополе может негативно повлиять на настроение и общее психологическое самочувствие.

Рыбы

Рыбам может отрыться тайна, над разгадкой которой они бились долгие месяцы, а.. возможно и годы. Она поможет им многое понять и переоценить в отношениях с любимым челвеком, а, возможно, и не только вернуть былые отношения, но и вывести их на качествен новый уровень. Главное., никому не рассказывать о намечающихся добрых переменах: как известно, счастье любит тишину, поэтому словами его очень легко спугнуть

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