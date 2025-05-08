В Париже водитель на скорости въехал в толпу болельщиков

Полиция на месте инцидента / © Associated Press

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На одной из центральных улиц Парижа автомобиль въехал в толпу болельщиков, отмечавших победу ПСЖ над «Арсеналом».

Об этом сообщает издание Le Parisien.

Известно, что пострадали несколько человек. Также сообщается, что болельщики догнали автомобиль и подожгли его. Что с водителем — неизвестно.

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В инцидент вмешалась полиция, вынужденная применить слезоточивый газ.

Напомним, неуправляемый грузовик въехал в толпу детей на фестивале в Кыргызстане. Грузовик Hyundai Porter сбил 29 детей и подростков.