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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
986
Время на прочтение
1 мин

В Париже водитель на скорости въехал в толпу болельщиков

Болельщики догнали автомобиль и сожгли его. Какая судьба водителя — пока неизвестно.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Полиция на месте инцидента

Полиция на месте инцидента / © Associated Press

На одной из центральных улиц Парижа автомобиль въехал в толпу болельщиков, отмечавших победу ПСЖ над «Арсеналом».

Об этом сообщает издание Le Parisien.

Известно, что пострадали несколько человек. Также сообщается, что болельщики догнали автомобиль и подожгли его. Что с водителем — неизвестно.

В инцидент вмешалась полиция, вынужденная применить слезоточивый газ.

Напомним, неуправляемый грузовик въехал в толпу детей на фестивале в Кыргызстане. Грузовик Hyundai Porter сбил 29 детей и подростков.

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Дата публикации
Количество просмотров
986
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