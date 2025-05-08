- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 986
- Время на прочтение
- 1 мин
В Париже водитель на скорости въехал в толпу болельщиков
Болельщики догнали автомобиль и сожгли его. Какая судьба водителя — пока неизвестно.
На одной из центральных улиц Парижа автомобиль въехал в толпу болельщиков, отмечавших победу ПСЖ над «Арсеналом».
Об этом сообщает издание Le Parisien.
Известно, что пострадали несколько человек. Также сообщается, что болельщики догнали автомобиль и подожгли его. Что с водителем — неизвестно.
В инцидент вмешалась полиция, вынужденная применить слезоточивый газ.
Напомним, неуправляемый грузовик въехал в толпу детей на фестивале в Кыргызстане. Грузовик Hyundai Porter сбил 29 детей и подростков.