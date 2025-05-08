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Силы обороны восстановили позиции на одном из горячих направлений: детали DeepState
ВСУ оттеснили врага возле Липцев.
Команда аналитиков DeepState утром, 8 мая, обновила карту фронта, сообщив о продвижении Сил обороны в районе Липцев.
«Силы Обороны Украины возобновили позиции возле Липцев», — написали они.
Ранее сообщалось, что российские войска оккупировали села Мемрик и Калиново Покровского района и продвинулись по этому направлению.
Российские захватчики пытаются расширить зону активных боевых действий в Харьковской области, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
Аналитики Института изучения войны сообщили, что русские войска существенно продвинулись на Покровском направлении. В частности, враг продвинулся в Новогродовке, в Гродовце и захватил Калиново.