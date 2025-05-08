Силы обороны восстановили позиции на одном из горячих направлений: детали DeepState

ВСУ держат оборону на фронте / © Associated Press

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Команда аналитиков DeepState утром, 8 мая, обновила карту фронта, сообщив о продвижении Сил обороны в районе Липцев.

«Силы Обороны Украины возобновили позиции возле Липцев», — написали они.

Ранее сообщалось, что российские войска оккупировали села Мемрик и Калиново Покровского района и продвинулись по этому направлению.

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Российские захватчики пытаются расширить зону активных боевых действий в Харьковской области, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что русские войска существенно продвинулись на Покровском направлении. В частности, враг продвинулся в Новогродовке, в Гродовце и захватил Калиново.