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ТСН у соціальних мережах

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Україна може перейти з долара на євро: яка причина

В Україні операції з доларом продовжують домінувати на всіх сегментах валютного ринку, проте частка операцій, деномінованих в євро, хоч і помірно, але зростає в більшості сегментів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Перехід з долара на євро піде на користь українській економіці

Перехід з долара на євро піде на користь українській економіці / © Associated Press

Україна починає обмірковувати відмову від прив’язки гривні до долара США та можливе посилення її зв’язку з євро на тлі руйнування глобальних торговельних ланцюгів і поглиблення економічної інтеграції з ЄС.

Про це заявив очільник Національного банку Андрій Пишний в ексклюзивному інтерв’ю Reuters.

«Потенційний вступ до Європейського Союзу, зміцнення ролі ЄС у забезпеченні наших оборонних можливостей, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації глобальної торгівлі зумовлюють необхідність розглянути, чи не варто обрати еталонною валютою для гривні євро замість долара США», — зазначив Пишний.

Він додав, що ця робота складна й потребує ретельної багатосторонньої підготовки.

Хоча долар і досі домінує в міжнародній торгівлі й становить більшість світових валютних резервів, під час президентства Дональда Трампа США розгорнули торговельну війну, запровадивши рекордно високі мита, що спонукало деяких аналітиків сумніватися у майбутній ролі долара як глобальної резервної валюти.

Раніше повідомлялося, що в Україні відмовляться від долара та перейдуть на євро. Тобто євро замінить долар як курсоутворювальна валюта в Україні. Водночас різкого переходу не буде.

У Нацбанку обіцяють: усе відбудеться повільно та непомітно. Водночас озвучувати конкретні терміни такого переходу не стали. Так, за словами першої заступниці очільника НБУ Катерини Рожкової, наразі не найкращий час відв’язувати курс гривні від долара заради переходу на євро. Адже країна перебуває у стані війни.

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