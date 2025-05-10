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Германия засекретит поставки оружия в Украину — Spiegel
Правительство начало засекречивать информацию об экспорте оружия в Украину. Это связано с изменением ситуации в области глобальной безопасности.
Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев сделает важный шаг, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины.
Об этом пишет издание Spiegel.
В то же время, как пишут журналисты, новое немецкое правительство хочет сохранить в тайне поставки оружия в Украину.
В начале полномасштабного вторжения России правительство тогдашнего канцлера Олафа Шольца минимально сообщало о немецкой военной помощи для Украины. Но уже в июне 2022 года под давлением общественности начал публиковать подробный список переданного оружия.
Напомним, в первом полугодии 2024 две трети вооруженного экспорта Германии были предназначены для Украины. Немецкий экспорт оружия второй год подряд достигает рекордного уровня, преимущественно из-за оказания военной помощи Украине.
Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительных сведений, в частности, о способах и времени доставки, пока не состоится передача.
Ранее сообщалось, что Германия усилила украинскую ПВО. Что вошло в новый пакет военной помощи читайте в новости.