Планы захвата Одессы: полковник объяснил, зачем город Путину

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Угроза наступления россиян в Одессу будет оставаться всегда. И вполне возможно, что она реализуется тогда, когда этого ожидают меньше всего.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому.

РФ не может отказаться от планов на Одессу

Полковник прокомментировал мнение бывшего верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларка. Генерал армии США считает, что Кремль не отказался от реализации своего стратегического плана на юге. Речь идет прежде всего об Одессе.

Реклама

"Я полностью соглашаюсь. Стратегия России абсолютно ясна: она стремится не столько к территориальному продвижению, сколько к контролю над Украиной", — отметил Грант.

Эксперт считает, что России не нужно доходить до Львова, потому что ее цель состоит в другом.

"Ей нужен рычаг влияния, и ключевым элементом этого является Одесса. Если России удастся захватить Одессу, она сможет эффективно задушить Украину – финансово, экономически и политически. Угроза наступления на Одессу будет оставаться всегда. И вполне возможно, что она реализуется тогда, когда этого ожидают меньше", — подытожил полковник.

Ранее чиновники государства-агрессорки России вновь озвучивают заявления, свидетельствующие о том, что амбиции Кремля выходят далеко за пределы нынешних оккупированных территорий Украины. В частности, речь идет о причерноморских регионах, включая Одессу.

Реклама