Німеччина постачає зброю Україні / © Associated Press

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Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва зробить важливий крок, щоб продемонструвати свою підтримку України.

Про це пише видання Spiegel.

Водночас, як пишуть журналісти, новий німецький уряд хоче зберегти в таємниці постачання зброї до України. Головна мета такого рішення — «позбавити агресора військової переваги у війні проти України».

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На початку повномасштабного вторгнення Росії уряд тодішнього канцлера Олафа Шольца мінімально повідомляв про німецьку військову допомогу для України. Але вже в червні 2022 року, під тиском громадськості, почав публікувати детальний список переданої зброї.

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року дві третини збройного експорту Німеччини були призначені для України. Німецький експорт зброї другий рік поспіль сягає рекордного рівня, переважно через надання військової допомоги Україні.

З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання додаткових відомостей, зокрема щодо способів і часу доправки, доки не відбудеться передавання.

Раніше повідомлялося, що Німеччина посилила українську ППО. Що увійшло до нового пакету військової допомоги — читайте у новині.

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