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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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1628
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Популярний застосунок Приват24 призупинить роботу: що сталося

ПриватБанк проводить регламентні роботи від 00:30 до 04:00.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Застосунок Приват24

Застосунок Приват24 / © minfin.com.ua

У ніч проти неділі, 18 травня, популярний онлайн-банкінг Приват24 на короткий час призупинить роботу.

Про це йдеться у повідомленні ПриватБанку в мережі Х.

«Друзі, у ніч на 18 травня в нас технічна пауза в Приват24 — з 00:30 до 04:00 застосунок тимчасово не працюватиме. Ми проводимо регламентні роботи, щоб сервіси працювали ще краще», - повідомили в банку.

ПриватБанк радить врахувати це при здійсненні запланованих платежів.

«Якщо плануєте платежі — зробіть їх до або після цього часу. Дякуємо за розуміння», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні від 1 червня 2025 року банки зменшать ліміти на грошові перекази. Це стосуватиметься користувачів, які здійснюють операції як через картки, так і за реквізитами IBAN.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1628
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