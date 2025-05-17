Популярний застосунок Приват24 призупинить роботу: що сталося

Застосунок Приват24 / © minfin.com.ua

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У ніч проти неділі, 18 травня, популярний онлайн-банкінг Приват24 на короткий час призупинить роботу.

Про це йдеться у повідомленні ПриватБанку в мережі Х.

«Друзі, у ніч на 18 травня в нас технічна пауза в Приват24 — з 00:30 до 04:00 застосунок тимчасово не працюватиме. Ми проводимо регламентні роботи, щоб сервіси працювали ще краще», - повідомили в банку.

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ПриватБанк радить врахувати це при здійсненні запланованих платежів.

«Якщо плануєте платежі — зробіть їх до або після цього часу. Дякуємо за розуміння», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні від 1 червня 2025 року банки зменшать ліміти на грошові перекази. Це стосуватиметься користувачів, які здійснюють операції як через картки, так і за реквізитами IBAN.