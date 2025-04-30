Що буде з доларом у травні: прогноз банкіра

Протягом травня ситуація на валютному ринку буде досить збалансованою / © Associated Press

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У травні 2025 року ситуація на валютному ринку України залежатиме передусім від економічних чинників. Курс долара може зрости.

Про це в коментарі «РБК-Україна» сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку».

Серед чинників банкір назвав очікуване червневе скасування більшості економічних преференцій ЄС для українських товарів. Крім того, важливим стане пік зростання споживчих цін.

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«Ми припускаємо, що у травні вони можуть зрости в межах 1,5%. Відтак цілком можливо, що НБУ вживатиме заходів для підтримки національної валюти», — сказав він.

З його слів, не слід також відкидати вплив можливого підписання ресурсної угоди із США. Хоча досі це документ є вельми контроверсійним і малозрозумілим, адже в ньому, щонайменше не передбачені безпекові гарантії.

«Як і у квітні, вагомим стане непрямий фактор — можливе припинення/призупинення війни. Дуже великі сподівання суспільства, підігріті маніпуляційними новинами, можуть негативно позначитися на суспільних настроях. Розуміємо, що українці через війну є досить вразливими до всіляких інформаційних провокацій», — додав банкір.

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