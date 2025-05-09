День ангела 9 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 9 травня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 9 травня

9 травня 2025 року привітайте з іменинами Йосипа, Миколу.

Йосип — давньоєврейське походження, означає “нехай Бог винагородить”. В дитинстві схильний до безперервного руху і змін. В дорослому віці стає самолюбним, потайливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві дуже спокійний, вихований. В дорослому віці стає справедливим, чудовим співрозмовником.

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День ангела 9 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаємо тебе з чудовим святом — твоїм Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів і даруючи мир у душі. Бажаємо здоров’я, удачі, та багато тепла в серці!

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Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай у твоєму житті буде більше світлих днів, ніж темних, і нехай ангел-охоронець завжди дарує тобі радість і гармонію. Бажаємо щастя, благополуччя та здійснення найзаповітніших бажань!

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Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі благословення, а твій ангел-охоронець несе на своїх крилах лише найкраще. Бажаємо тобі здоров’я, удачі і безмежної любові!

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З Днем Ангела! Нехай твій ангел буде твоїм вірним супутником на кожному кроці, а життя твоє буде сповнене радості, спокою і гармонії. Бажаємо великих досягнень і здійснення всіх мрій!

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Вітаємо з Днем Ангела! Бажаємо, щоб твій ангел завжди охороняв тебе від усього поганого, а твоє серце було наповнене любов’ю, а душа — спокоєм. Нехай цей день стане початком нових щасливих моментів у твоєму житті!