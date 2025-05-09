День ангела 9 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 9 мая, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 9 мая

9 мая 2025 года поздравьте с именинами Иосифа, Николая.

Иосиф — древнееврейское происхождение, означает “пусть Бог вознаградит”. В детстве склонен к непрерывному движению и переменам. Во взрослом возрасте становится самолюбивым, скрытным.

Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве очень спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится справедливым, отличным собеседником.

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День ангела 9 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 9 мая — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляем тебя с чудесным праздником — твоим Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая от невзгод и даря мир в душе. Желаем здоровья, удачи и много тепла в сердце!

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Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть в твоей жизни будет больше светлых дней, чем темных, и пусть ангел-хранитель всегда дарит тебе радость и гармонию. Желаем счастья, благополучия и исполнения самых заветных желаний!

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Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе благословение, а твой ангел-хранитель несет на своих крыльях только лучшее. Желаем тебе здоровья, удачи и безграничной любви!

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С Днем Ангела! Пусть твой ангел будет твоим верным спутником на каждом шагу, а жизнь твоя будет исполнена радости, покоя и гармонии. Желаем больших достижений и исполнения всех мечтаний!

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Поздравляем с Днем Ангела! Желаем, чтобы твой ангел всегда охранял тебя от всего плохого, а твое сердце было наполнено любовью, а душа — спокойствием. Пусть этот день станет началом новых счастливых моментов в твоей жизни!