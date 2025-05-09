ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1047
Время на прочтение
1 мин

Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 9 мая

В пятницу погода не порадует украинцев — синоптики прогнозируют дожди.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погода испортится

Погода испортится / © unsplash.com

Сегодня, 9 мая, в Украине пройдут дожди.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Ночью в юго-западной части, Кировоградской, Черкасской, местами на Житомирщине и Киевщине, днем в Украине, кроме запада, умеренные, в большинстве центральных и южных областей местами значительные дожди, на юго-востоке страны кое-где с грозами.

Температура ночью +2…+7°С, в северо-западной части на поверхности почвы заморозки 0…-5°С, днем +8…+13°С, на востоке и юго-востоке страны ночью +5…+10°С, днем +13…+1°С.

На высокогорье Карпат ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 0…-5°С, днем +1…+6°С.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Ранее метеоролог предупредил, что летом в Украине ожидаются торнадо и смерчи. Больше об этом читайте в новости.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1047
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie