Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 9 мая

Погода испортится / © unsplash.com

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Сегодня, 9 мая, в Украине пройдут дожди.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Ночью в юго-западной части, Кировоградской, Черкасской, местами на Житомирщине и Киевщине, днем в Украине, кроме запада, умеренные, в большинстве центральных и южных областей местами значительные дожди, на юго-востоке страны кое-где с грозами.

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Температура ночью +2…+7°С, в северо-западной части на поверхности почвы заморозки 0…-5°С, днем +8…+13°С, на востоке и юго-востоке страны ночью +5…+10°С, днем +13…+1°С.

На высокогорье Карпат ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 0…-5°С, днем +1…+6°С.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Ранее метеоролог предупредил, что летом в Украине ожидаются торнадо и смерчи. Больше об этом читайте в новости.

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