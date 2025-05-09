Астролог назвал самые эмоционально недоступные знаки Зодиака

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Содержание Дева Рыбы Козерог

Казалось бы, и уговариваем, и объясняем, и даже — особенно если речь идет о мужчинах — плачем или устраиваем истерики, но в ответ наталкиваемся полное равнодушие и нежелание нас понимать. Астролог Людмила Булгакова назвала самые эмоционально недоступные знаки Зодиака.

Дева

Нельзя сказать, что Девы совсем никому не сочувствуют, но их способность к состраданию строго ограничена — она распространяется только на них самих. К остальным представители знака подходят со строгой меркой, считая, что они сами во всем виноваты, а потому не заслуживают ни понимания, ни сострадания.

Рыбы

Рыбам не свойственна отзывчивость, поэтому на помощь тому, кто их об этом попросит, они придут только в самом крайнем случае. И дело не в том, что они злые и недоброжелательные люди, просто уверены, что со своими проблемами каждый должен справляться сам, а то они еще — не дай бог! — что-нибудь сделают не так.

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Козерог

Козероги никогда и ни с кем не делятся своими чувствами — они предпочитают таить их глубоко в душе. Причины тому могут быть разными — одни хотят выглядеть более сильными и мужественными, другие — боятся, что кто-то злоупотребит их откровенность, но факт остается фактом — на эмоции они скупы.

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