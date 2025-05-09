- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 335
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал самые эмоционально недоступные знаки Зодиака
Каждому из нас знакома ситуация, когда несмотря ни на какие доводы не можешь достучаться до собеседника.
Казалось бы, и уговариваем, и объясняем, и даже — особенно если речь идет о мужчинах — плачем или устраиваем истерики, но в ответ наталкиваемся полное равнодушие и нежелание нас понимать. Астролог Людмила Булгакова назвала самые эмоционально недоступные знаки Зодиака.
Дева
Нельзя сказать, что Девы совсем никому не сочувствуют, но их способность к состраданию строго ограничена — она распространяется только на них самих. К остальным представители знака подходят со строгой меркой, считая, что они сами во всем виноваты, а потому не заслуживают ни понимания, ни сострадания.
Рыбы
Рыбам не свойственна отзывчивость, поэтому на помощь тому, кто их об этом попросит, они придут только в самом крайнем случае. И дело не в том, что они злые и недоброжелательные люди, просто уверены, что со своими проблемами каждый должен справляться сам, а то они еще — не дай бог! — что-нибудь сделают не так.
Козерог
Козероги никогда и ни с кем не делятся своими чувствами — они предпочитают таить их глубоко в душе. Причины тому могут быть разными — одни хотят выглядеть более сильными и мужественными, другие — боятся, что кто-то злоупотребит их откровенность, но факт остается фактом — на эмоции они скупы.
Читайте также: